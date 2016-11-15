Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kadın hayatını kaybetti

2012’de ameliyat olan Türkiye'nin ilk kadın yüz nakli hastası Hatice Nergis, hayatını kaybetti. Aynı zamanda Türkiye'de yüz nakli yapılan üçüncü hasta olan Nergis, pazar günü babasına ağrıları olduğunu söyledi. Hastaneye götürülen Nergis'e ağrı kesici iğne yapıldı. Ağrıları devam edince Ankara'ya sevk edilen Nergis, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nergis'in ölüm neden henüz açıklanmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Ayaklıcaoluk köyünde yaşayan Hatice Nergis, 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damağını, çenesini, sol gözünü ve üst dudağını kaybetmişti. 17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 12 kişilik tarafından İstanbul'da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ün yüzünün nakledildiği Hatice Nergis, literatüre “Türkiye'nin yüz nakli yapılan ilk kadını” olarak geçmişti.

Doktor olmak isterken geçirdiği kaza nedeniyle ortaokul sonuncu sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Hatice Nergis, kaza ve sonrasında yaşadığı zorlukları, hayat mücadelesini 'Sadece nefes almak istemiyorum, yaşamak istiyorum' adını verdiği kitapta toplamış ancak yayınevi bulamadığı için kitabını bastıramamıştı.