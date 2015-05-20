'Türkiye'de yıllık 200 milyon dolarlık çeviri yapıyoruz'

İnternet ve akıllı telefondaki uygulamalara rağmen çeviri hizmetleri sektörü Türkiye’de yılda yüzde 6 büyüyor. Pazar 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşırken, istihdam edilen kişi sayısı da 50 bini aştı. 6 bin 500 adet ofisin bulunduğu Türkiye’de 70 farklı dilde çeviri yapılabiliyor. Ancak pazarın yüzde 85’ini İngilizce çeviriler oluşturuyor.

Arapça öne çıkıyor

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, çeviri pazarının 2018 yılına kadar büyümesinin süreceğini söyleyen Protranslate.net Kurucu Ortağı Kerem Kalkancı, şöyle konuştu:

“En fazla çeviri talebi sağlık sektöründen geliyor. Özellikle medikal ürün kullanım kılavuzları konusunda, üniversitelerden akademik çevirilere ilgi fazla. İthalat ve ihracat konularında faaliyet gösteren işletmelerden katalog, broşür ve web sitesi çevirileri öne çıkıyor. Türkiye’de yüzde 85’lik pay ile İngilizce en çok çeviri yaptırılan dil olarak öne çıkıyor. Bunu yüzde 4 ile Almanca takip ediyor. Arapça’da son yıllarda öne çıkıyor. Bu dilin aldığı pay ise yüzde 3.” Çeviri hizmeti sektöründe fiyatlarla ilgili de bilgi veren Kerem Kalkancı, şunları söyledi: “Türkiye’de en pahalı çeviriler çevirmen bulmanın da zor olduğu Çince, Japonca ve Korece dillerine yapılıyor. 160 kelime içeren bir sayfalık metnin Türkçe’den İngilizce’ye çevirisinin maliyeti ortalama 16 TL.”

Teknoloji etkilemiyor

Çevirilerin daha çok yazılı metin üzerinden yapıldığını anlatan Kerem Kalkancı, “Google translate gibi bilgisayar tabanlı çeviri sistemleri yaklaşık 10 yıldır hayatımızda. Çeviri sektörüne herhangi bir olumsuz yansıması da olmadı bugüne kadar. Çünkü bu sistemlerin çevirisi yapılacak metninizin içeriksel terminolojisini bilebilmesi, buna uygun kelime seçimleri ve cümle yapıları ile ilerlemesi günümüz teknolojisi ile mümkün değil. Bir sözleşme, tıbbi bir makale veya bitirme tezini otomatik sistemler üzerinden çevirmek mümkün değil” dedi.

Dünyada İspanyolca 2’nci sırada yer alıyor

Yurtdışında ise İngilizce dilinden sonra en çok çeviri talebinin İspanyolcaya geldiğini belirten Kerem Kalkancı, “400 milyondan fazla kişinin konuştuğu İspanyolca diline talep büyük. 1.2 milyar kişinin konuştuğu Çince ise çeviri talepleri konusunda bunu izleyen 3’üncü dil. Bu nüfusa rağmen daha az çeviri talebi almasını ise biraz daha dışa kapalı etnik ve ticari profiline bağlıyoruz” dedi.