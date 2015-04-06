Türkiye’de yılda ne kadar prezervatif satılıyor?

Yılda 8 milyon paket prezervatifin satıldığı Türkiye’de pazarın büyüklüğü 90 milyon lira. Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Müdürü Aslı Biçer, pazarın her yıl yüzde 7 büyüme gösterdiğini belirterek, “Son yıllarda belirli iyileşmeler olmasına rağmen daha gidilecek yol var. ‘Bana bir şey olmaz’ görüşü hala yaygın” diye konuştu.

Türkiye’de yılda yaklaşık 91 milyon adet prezervatif satılırken 5 milyon düzenli prezervatif kullanıcısı bulunuyor. Aslı Biçer 15-45 yaş arasında 33 milyon potansiyel prezervatif kullanıcısı bir kitle olduğunu belirterek “En çok tercih edilen doğum kontrol yönteminin geri çekilmesi olması, cinsel hastalıklardan korunma bilincinin yeterince gelişmemesinin kullanıcı oranının artmamasında payı büyük” dedi.

Kurtarıcı istasyonlar

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Türkiye’deki yıllık 90 milyon liralık prezervatif pazarında, toplam 8 milyon paket (91 milyon adet prezervatif) satıldığını belirten Biçer, “40’ın üzerinde markanın bulunduğu pazarda, prezervatif adetinde yılda yüzde 7’lik bir büyüme var. Prezervatiflerin yüzde 67’si marketlerde, yüzde 30 eczanelerde, yüzde 3’ü de benzin istasyonlarında satılıyor. 24 saat açık istasyonlar kurtarıcı gibi görülüyor. En fazla satış yüzde 45 ile Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor” diye konuştu. Yurtdışı pazarlarında en çok ince prezervatifler tercih edilirken, Biçer’in verdiği bilgilere göre Türkiye’de performans kaygısı ağır basıyor ve boşalmayı geciktirme iddiasındakiler en tepede yer alıyor.

‘Aşkta yeri yok’

Her yüz kişiden 80’inin prezervatifi bildiğini, 18-40 yaşları arasındaki kişilerin yüzde 80’inin cinsel hayatı bulunduğunu söyleyen Biçer, “İlk cinsel deneyim yaşı 18-24 arasında yüzde 57, 18 yaş altında ise yüzde 36. Buna karşılık 18-40 yaşındaki cinsel aktiflerin sadece yüzde 10’u prezervatif kullanıyor. Her 10 seksten ortalama 7’sinde prezervatif takılıyor” dedi. Erkeklerin prezervatiften kaçınmasında en büyük bahanelerinin hissiyatın azalması ve konsantrasyonun bozulması olduğunu belirten Biçer, “‘Prezervatif paralı sekste kullanılır, aşkta yeri yoktur’ görüşü, doğum kontrol ve hastalıklarla ilgili az veya eksik bilgi, satın alırken utanma, kaçınma da diğer etkili faktörler. Son yıllarda belirli iyileşmeler olmasına rağmen daha gidilecek yol var. ‘Bana bir şey olmaz’ görüşü hala yaygın” dedi.

Satışın yüzde 5'i online

Aslı Biçer e-ticaret üzerinden satışın henüz yeni olduğunu belirterek kendilerine özel bir satış kanalları bulunmadığını belirtti. Biçer şu bilgileri verdi: “Hepsiburada.com, prezervatifal.com gibi alışveriş sitelerinden ürünlerimizin sanal satışını gerçekleştiriyoruz. Toplam satışımızın yüzde 5’i şu an internetten. Bu kanal bizim için, direk ulaştığımız benzinlikten daha büyük bir kanal ve hızla büyüyor. Sanal alışverişle prezervatif almak şu an mümkün ve daha da yaygınlaşacak. Ancak markalar ya da şirketler sanal kanalda farklılaşmayı başarabilmek için ürün portföylerinde yeniliklere gidecekleri gibi tüketicinin satın alma davranışını iyi analiz ederek farklı alıveriş deneyimi yaşatmak yönünde de çalışacaklar. Örneğin satın alırken utanan tüketiciler için üzeri yazısız bir kolide ürünün teslim edilmesi ya da acil durumlar için belli bir saat aralığında, mesela 1 saatte ürünün kapıda olması gibi.”

Kadını da kapsamak lazım

Daha önce tamamen farklı hedef kitlesi olan markalarla çalışan Aslı Biçer, erkeklere yönelik ürünün tamamen farklı bir deneyim olduğunu kaydetti. Hedef kitle erkek kullanıcı olsa da satın alma kısmından başlayarak bir çok aşamada kadını işin içine katmak gerektiğini belirten Biçer, “Yaşadığım en büyük zorluklardan biri tüketici iç görüsüne ulaşmak. Önceki kategorilerimde çevremdekilere ‘hangisinden memnun kaldın, neden, ürünü kullanırken ne oldu, bu ürünü vereyim dener misin?…’ gibi her türlü kullanıcı deneyimini detaylı sorabiliyordum. Bu kategori içinse zorlanıyorum. Yaptığım işin ne olduğunu soranlara cevap verdiğimde yüzlerinde muzip ve utangaç gülümseme belirse de merak ettiklerini sormaktan kendilerini alamıyorlar” dedi.

'Geciktiricili cironun kralı'

* Kullanıcıların yüzde 88’i prezervatif alımından kendisi sorumlu, yüzde 61’i çekinmeden satın alıyor.

* Pazarın yüzde 18’ini klasik ürünler oluşturuyor. Klasikleri yüzde 17 ile geciktiricili ürünler ve yüzde 15 ile ince ürünler takip ediyor.

* Geciktiricili ürünlerin fiyatları daha fazla olduğundan ciro bazında pazarın hakimi yüzde 23 ile geciktiricili ürünler.

* 18-40 yaşları arasındaki kişilerin yüzde 80’inin cinsel hayatı var. Bunların yüzde 10’u prezervatif kullanıyor.

* Bahardan yaza geçiş, yazın ve yılbaşı gibi özel günlerde pazarda hareketlilik yaşanıyor.

* Tüketicilerin yüzde 88’i alışverişi kendisi yapıyor. Yüzde 61’i de çekinmeden alıyor.

* Prezervatiflerin yüzde yüzde 70’ini erkek kendi satın alıyor.

* Erkek ve kadın beraber karar verenlerin oranı yüzde 20. Yüzde 10’unu da da kadın satın alıyor.

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