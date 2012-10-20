Türkiye'de yeni bir küresel sağlık merkezi: Bio İstanbul

Türkiye'de çağ atlayacağı konuşulan Bio İstanbul projesi, dünyanın en büyük sağlık şirketlerini yanına çekecek ve örneklerinden çok daha ileri seviyede olacak. Söz konusu proje için İstanbul'da 25 bin m2'lik alanda biyomedikal, tıp ve ilaç sanayisi, araştırma geliştirme ile dev bir çocuk hastanesinin yer alması planlanıyor. Bio İstanbul'un en büyük özelliği ilaç, tıbbi teknoloji, kademi, iletişim teknolojileri ve sağlık sektörlerinde bölgenin ve Türkiye'nin ilk ve tek ar-ge yatırımı olması olarak nitelendiriliyor.

Avrupa yakasında Başakşehir ilçesindeki Resneli Çiftliği'nde inşa edilecek Bio İstanbul, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren çocuk hastanesi ile Türkiye'nin ve bölgenin ilk biomedikal bilim parkına sahip olacak. 25 bin m2'lik bir alanda teknoloji ve araştırma vadisi olarak kurulacak Bio İstanbul, tıp çevresine yeni keşiflerin kazandırılması için önemli bilim adamları ile sistem biyolojisinden, sentetik kimyaya kadar her alanda iş birliği içinde çalışma imkanı sunacak. Bölgenin biyomedikal, tıp ve ilaç sanayilerinde araştırma ve geliştirme (ar-ge) üssü olacak tarihi proje, 500 milyondan fazla kişiye hizmet verecek.



2 milyar dolarlık ortak girişim



Önemli bir mimari olarak tanımlanan Bio İstanbul'un öncelikli olarak imar planları tamamlandı. Özel bir ulaşım altyapısına sahip olacak olan şehrin içinde kanallar yapılacak ve trafikten arındırılmış olacak. Söz konusu proje için dünyaca ünlü bilişim şirketi IBM teknolojik altyapısını oluşturacak. Projenin finansal operasyonlarını ise New York merkezli yatırım şirketi Lyrical Partners yaparken, Bio Istanbul, BCDco, TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında 2 milyar dolarlık bir ortak girişimle kurulacak.

Türkiye'ye direkt olarak yabancı yatırımcı getireceği konuşulan proje; ayrıca ilaç, tıbbi teknoloji, akademi, araştırma geliştirme, iletişim teknolojileri ve sağlık sektörlerinde hizmet veren firmalar da yer alacak.

Projenin ortakları olarak bilinen, BCDco, sağlık hizmetleri, tıbbi araştırmalar ve kamu özel kalkınma modellerinde, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da 1.4 milyar dolarlık proje geliştirdi. Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgeleri medikal araştırmalarında öne çıkarken bu proje rakiplerinden farklı özellikleri ile bir adım öne geçiyor. Bunların dışında İstanbul'un bugüne kadar geliştirilmiş en akıllı şehirlerden biri olması için gerekli fon güvencesi ve uluslararası lider teknoloji şirketlerinin projeye katılımı gerçekleşti.



Cari açıkta büyük bir fark yaratacak



Bio İstanbul projesi, İstanbul'da biyomedikal alanında yatırım yapmayan ve özellikle Avrupa'da ar-ge üssü kurmuş yerli şirketlere de fırsat yaratılacak. Proje, Türkiye'nin yıllık 2.5 milyar doları geçen ilaç ithalatı da göz önüne alındığında, uzun vadede cari açığa da büyük bir fark yaratacak.

BCDco Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raphael Levey, Bio Istanbul'un olağanüstü bir proje olduğunu belirtti. Levey, pek çok kurumsal yatırımcının arzda yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.