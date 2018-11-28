Türkiye'de yangın mühendisliği bilim dalı kurulması gerektiğini söyledi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Orman Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Suat Keten, Avrupa\'da birçok üniversitede yangın mühendisliği bilim dalının bulunduğunu, Türkiye\'de de vakit kaybetmeden üniversitelerde bu bölümün açılması gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye\'deki sayılı yangın uzmanlarından olan, 2 lisans, 2 yüksek lisans diplaması bulunan, 30 yıllık orman mühendisi İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Suat Keten (58), son olarak 4 yıl boyunca Türkiye ile Bulgaristan arasında mekik dokuyarak, Varna Chernorizets Hrabar Üniversitesi\'nde \'Orman Yangınlarına Karşı Risk Haritalarının Oluşturulması\' konusunda doktora yaptı. Bir süre önce doktor unvanını aldı. Coğrafya öğretmeni Nurten Keten ile evli olan Dr. Keten, biri lisede diğeri ortaokulda okuyan iki çocuğuna kendisi de yıllardır ders çalışarak, örnek oldu.

Dr. Suat Keten, bu yıl Amerika ve Yunanistan\'da onlarca can alan ve milyonlarca dolar zarara yol açan orman yangınlarına dikkat çekerek, \"Ormanda çıkan bir yangın kontrolden çıkarsa köyleri kasabaları yok eder, köyde kasabada çıkan bir yangın kontrolden çıkarsa ormanları yok eder\" dedi. Aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanı da olan Dr. Keten, Akdeniz iklim kuşağında olan Türkiye için de orman yangınlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Avrupa\'da birçok üniversitede yangın mühendisliği bilim dalının bulunduğunu Türkiye\'de de vakit kaybetmeden böyle bir dalın kurulması gerektiğini söyledi. Dr. Keten, doktora tezinde de yangında doğabilecek hayati risklerin analizlerini bir veri tabanında sayısallaştırıp topladıklarını, çıkan bir yangında buna bazı değişkenler girilerek, yangın sırasında başta yangınla mücadele eden personel olmak üzere, vatandaşların zarar görmemesinin hedeflendiğini dile getirdi.



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