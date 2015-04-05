Türkiye'de verem 30 yıl sonra ilk kez artış gösterdi

Türk Toraks Derneği'nin 18'inci yıllık kongresinde İstanbul Tıp Fakültesi'den Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde Suriyeli göçmenler nedeniyle verem hastalığında artış olduğunu belirterek, "İstanbul'da son 30 yılda ilk defa veremli hasta sayısı attı" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, Türkiye'nin göğüs hastalıkları uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği'nin 18'inci Yıllık Kongresi, 1- 5 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm beldesindeki Titanic Delux Hotel'de yapılıyor. Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve çocuk göğüs hastalıkları alanlarından 1400 doktorun katıldığı kongrede koah, hava kirliliği, domuz gribi, göçmenlerin sağlık sorunları gibi birçok konu görüşülüyor.

Kongrenin otelde yapılan basın toplantısında konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, İstanbul ve büyük kentlerde Suriyeli göçmenler nedeniyle ortaya çıkan büyük bir soruna dikkati çekti. Türkiye'de göçmenlerin eski Sovyet cumhuriyetleri ve Afrika ağırlıklı iken son yıllarda Suriyelilerin birinci sırayı aldığını belirten Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, bu insanlara insani yardım yapılmasını desteklediklerini ancak Suriye'den göçle birlikte Türkiye'de özellikle de büyük kentlerde verem hastalığının arttığını kaydetti.

Son 30 yılda ilk defa arttı

Kamplar dışında büyük kentlerde çok kötü koşullarda yaşayanlarda bu hastalığın patladığını belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, şöyle konuştu: “Bunlar çok kötü koşullar altında yaşıyorlar. Kötü koşullarda yaşayan insanların verem olma ihtimali daha yüksek ve Türkiye'de ise İstanbul başta olmak üzere yeni bir durum ortaya çıkarttı. Son 30 yılda ilk defa İstanbul'da veremli hasta sayısı arttı. Halbuki son 30 yılda sayı olarak her geçen yıl azalıyordu. İstanbul'da hastalarımızın içinde yabancıların oranı yüzde 0,5'ten yüzde 8,7'ye çıktı. Bu son yılda artıştaki birinci neden Suriyeli göçmenler oldu. Göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi bir politikadır, bunu insani nedenlerle destekliyoruz ama burada sosyo- ekonomik ve sağlık açısından özel önlemler alınması gerekir. Eğer bunları alamazsak bu insanları hem kendileri hem de o insanlarla temasta bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı şekilde risk altına giriyor."

Yeni önlemler gerekiyor

Kamplarda yapılan araştırmalarda verem sayısının çok çıkmadığını belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, kamplardaki yaşam koşullarının daha iyi olduğunu ama kentlerde ve çok kötü koşullarda yaşayanlar göçmenlerin o koşullar nedeniyle verem olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu insanların daha erken tanısı, tam olarak tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın bu topluma uyarlanmış yeni önlemler geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelenlerde tüberküloz yanında birde HIV AIDS olayı var" dedi.