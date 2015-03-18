Hekimler: Elimizde verem aşısı yok Bakanlık: Sıkıntı yok

Yaklaşık iki aydır verem aşısı sıkıntısı çektiklerini anlatan aile hekimi Dr. Recep Koç, “Şubat başından beri Halk Sağlığı Müdürlüğü az az dağıtıyor. Bazı yerlere hiç veremiyor. Elinde aşısı kalmayan aile hekimleri, aşılanacak bebekleri aşısı kalan başka bir aile hekimine yönlendiriyor veya birlikte aşılama programı yaparak sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Sağlığı Başkanlığı Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Osman Topaç ise, “81 ilde, Edirne’den Kars’a kadar verem aşısı var ve sıkıntı yok” açıklamasında bulundu.

'Aileler merkez merkez, şehir şehir aşı arıyor'

Verem aşısının 20 çocuğun aşılanabileceği doz (flakon)halinde dağıtıldığını hatırlatan Dr. Koç, “Verem aşısı diğerleri gibi tek dozluk değil, 20 dozluk. Ama birkez açıldıktan sonra bozulmaması için 8 saat içinde tüketilmesi gerekiyor. Bir bebek için aşıyı açıp kalanı atamayacağımız için aileleri haftada bir randevulu çağrıyorduk. Aşı az gelmeye başlayınca randevuları 15 güne çıkarmaya başladık. Aşı takvimi bozulmasın diye uğraşıyoruz ama elimizde hiç aşı kalmadı. Zaten özelde de yaptıramıyor. Aileler merkez merkez dolaşıyor. Başka illerdeki aile sağlığı merkezlerine gidip, bebekleri için aşı arayan aileler var” dedi.

Mesude Erşan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, geçen yıl da yine 2-3 ay aynı aşıda, benzer sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Dr. Koç, “Bu yılkı sıkıntı daha büyük. Bakanlık her flakonu 20 bebeklik hesaplıyor. Ama aşının bir zamanı var, 20 bebeği aynı anda alıp bitiremiyoruz. Bu yüzden fire çok oluyor. Bakanlık dozları hesaplarken bunu gözönüne almıyor herhalde” dedi.

'Aşının zamanınında yapılması önemli'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, geçmiş yıllarda da yine verem ve başka aşılarda benzer sıkıntılar yaşandığını söyledi. Verem aşısındaki sıkıntının ocak başında başladığını, ancak şubat başından beri yoğunlaşarak hissedildiğini belirten Dr. Demirdizen, “Hem İstanbul hem de Türkiye’nin pekçok yerine verem aşısı ya hiç verilmiyor ya da az sayıda verilebiliyor. Halbuki bebeklerin aşınması gereken tarih belli. Aşıların zamanında yapılması bağışıklama ve hastalığın meydana gelmesine bağlı gelişebilecek sorunların maliyetini önleme açısından çok önemli. Son yıllarda ne yayzık ki yüksek gelir getirmeyen sağlık hizmetleri ve bazı ilaçlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz” dedi.

İstanbul'dan Ankara'ya verem aşısı için gidecek

2 ay önce anne olan Gül Çağlar Maslak’daki aile sağlığı merkezine aşı gelip gelmediğini her gün soruyor ve aynı yanıtı alıyor: Henüz gelmedi. “Bebeğimin aşı zamanı geldi, geçiyor. Haliyle aşı bulamayınca panik yaşıyorum. Özel hastanelerde de aradım ama sadece aile hekimlerinin bu aşıyı yapabildiği söylendi. Aile sağlığı merkezinde personel nazik, yardımcı olmak istiyor ama ne çare ki ellerinde verem aşısı yok. Son çare Ankara’da kayıtlı olduğum aile hekimden ayın 25’ine randevu aldım. İstanbul’da aşılatamazsam, Ankara’ya gidip verem aşısını yaptıracağım” dedi.

Bakanlık: Sorun yok

Halk Sağlığı Başkanlığı Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Osman Topaç, “81 ilde, Edirne’den Kars’a kadar verem aşısı var ve sıkıntı yok” dedi.

12 Mart itibariyle toplam 1 milyon 100 bin doz verem aşısı dağıttıklarını belirten Dr. Topaç, “Verem aşısı 20 dozluk olduğu ve açıldığında çabuk tüketilmesi gerektiği için fire yüzdesi yüksek. Bu nedenle dönem dönem bu sıkıntılar olabiliyor. Dağıttığımız aşı 81 ilimize, 4 ay yetecek hatta daha fazla aşı demek. Sadece İstanbul’a 222 bin doz aşı gönderdik. Önceki sevkiyatla birlikte İstanbul’un elinde 300 bin doza yakın verem aşısı var. Bu kentin ihtiyacını rahat rahat karşılayacak. Soğuk hava koşullarında, bir plan çerçevesinde dağıtılıyor” dedi.