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Dünya

AİHM, bebek ölümleri için Türkiye'yi mahkûm etti

AİHM, yeni doğan bir bebeğe gerekli tedavinin uygulanmaması nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada Türkiye'yi mahkûm etti

27 Ocak 2015 20:59

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yeni doğan bir bebeğin gerekli tedavi alamayıp ölmesi olayında Türkiye’yi 65 bin Euro tazminata mahkum etti.

Asiye Genç, 31 Mart 2005’te Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde sezaryenle prematüre bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bebek, solunum problemleri sebebiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi fakat yoğun bakım servisi dolu olduğu için buraya kabul edilmedi. AİHM, sağlık sistemindeki organizasyon eksikliği sebebiyle bebeğin gereken tedaviyi alamadığını belirterek, yaşam hakkının korunması bakımından devleti kusurlu buldu. Ayrıca bu trajediyle ilgili gereken soruşturmanın yapılmadığına da hükmetti.

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