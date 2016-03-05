Türkiye'de toplumun yüzde 53'ü eşcinselliği 'aykırı' görüyor!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de kadının en önemli sorunu 77.8’le şiddet. Katılımcıların hayatından memnuniyet duymalarını sağlayan şeyse yüzde 97.2’yle çocukları. Yüzde 73.9 kadın ve erkeklerin aynı imkânlara sahip olması gerektiğini düşünüyor. Eşcinsel birlikteliklerin topluma aykırı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 53.

Kadir Has Üniversitesi’nin 2’nci ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’ 26 ilde 1600 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. 18 yaş üstü yarısı kadın yarısı erkek kentlilerle yapılan araştırmanın sonucuna göre kadınların en büyük sorunu yüzde 77.8’le ‘şiddet’. Geçen yıl, bu oran yüzde 86.6’ydı. Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Araştırma ekibinden Yard. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu bu azalmanın sebebini “Geçen sene anketi yaptığımız zaman Özgecan cinayetinin hemen sonrasıydı. Bu yıl memleket olayları başka olduğundan görünürlüğün azaldığını düşünüyoruz” diye açıklıyor.

Erkekler de farkında

Bu sorunu ‘kadın-erkek eşitsizliği’, ‘sokakta baskı ve taciz’, ‘eğitimsizlik’, ‘çevre baskısı’ ve işsizlik izliyor. En büyük soruna ‘şiddet’ diyen erkeklerin oranı kadınlardan fazla; erkeklerde yüzde 79.8, kadınlarda 75.2. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 67.4’ü aile içi şiddetin boşanmak için yeterli sebep olduğu düşünürken erkeklerde bu oran yüzde 56.2.

Çoğu çalışmak istemiyor

Araştırmanın ‘İş hayatı’ başlıklı bölümünde çıkan sonuçlara göre kadın katılımcıların yüzde 64.8’i şu an çalışmadığını, yüzde 70.2’si şimdiye kadar hiç çalışmadığını söylüyor. ‘Çalışmak ister miydiniz?’ sorusuna ‘Hayır’ diye cevap verenlerin oranıysa yüzde 72.2. Katılımcıların yüzde 66.9’u iş hayatında fırsat eşitliği olduğuna inanmıyor. Yüzde 62.8’i TBMM’de yeterince kadın milletvekili olmadığını düşünüyor.

“Çocuklarla memnunuz”

Bununla beraber ‘Politika erkeklerin işidir’ diyen yüzde 27.9’luk bir kesim mevcut. Bu görüşe inanların geçen yılki oranı 18.3’tü... Her şeye rağmen katılımcıların yüzde 67.5’i hayattan ‘çok memnun’ olduğunu ifade ediyor. Memnuniyet duydukları şeylerin başında yüzde 97.2’yle çocuklar geliyor. Ardından yüzde 91’le arkadaşlar, yüzde 90.1’le eşler ve yüzde 82.4’le eşlerin ailelerinden memnuniyet duyuluyor.

Yüzde 40: Kürtaj günah

Araştırmaya göre çokça tartışılan ‘kürtaj’ konusunda, çiftlerin yüzde 78.9’u bu kararı birlikte almanın gerekliliğine inanıyor. Kürtajın kadının en temel hakkı olduğunu düşünenlerin oranında düşüş var. Geçen yıl bu oran 53.9 iken bu yıl 43.6. Katılımcıların yüzde 40.4’ü günah olduğu için kürtajın yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 53: Eşcinsellik topluma aykırı

Yüzde 73.9 kadın ve erkeklerin aynı imkânlara sahip olması gerektiğini düşünüyor. Eşcinsel birlikteliklerin topluma aykırı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53. LGBTİ bireylerin toplumda eşit haklara sahip olmaları gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33.4’ken, ‘eşcinsel ilişki yaşanabilir’ diyenlerin oranı yüzde 17.5.