İstanbul'da DİSK ve KESK eylemlerini sonlandırma kararı aldı

Gezi Parkı eylemlerine yapılan şiddetli polis müdahalesi ve gözaltıları protesto etmek için iş bırakan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB çeşitli kentlerde yürüyüşler düzenliyor. İstanbul'da DİSK, Şişli'den Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Tünel'de polis barikatıyla karşılaşan DİSK ve KESK bir basın açıklaması yaptı, ardından olaysız bir şekilde dağılma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in "Meydana çıkan memur sonucuna katlanır" sözlerine rağmen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDHB Türkiye çapında iş bırakma eylemi yaparak eylemler düzenledi. İstanbul'da DİSK, Şişli'den Taksim istikametine doğru yürümeye çalıştı. Ancak polis barikatıyla karşılaşan DİSK, oturma eyleminden sonra eylemlerini sonlandırma kararı alırken, Taksim Tünel tarafından yürümeye başlayan KESK de yaptıkları basın açıklamasının ardından dağılmaya karar verdi. Ankara'daki eylem 12.00'de başlayıp saat 14.30'da sona erdi. İzmir'de de binlerce kişi Basmane Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Adana, Manisa, Antalya ve Samsun gibi bir çok ilde de benzer eylemler yapıldı.

Taksim Gezi Parkı'na dün akşam yapılan polis müdahalesi sonrası DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDHB ortak eylem kararı aldı. Bugün yapılan iş bırakma eylemine 27 bin üyeli Türk Diş Hekimleri Birliği ise ilk kez katıldı.

İstanbul'daki eylem için de sendikalar saat 16.00'da bir araya gelip Taksim'e yürüyeme çağrısı yaptı. Yürüyüşe ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Sendikaların çağrısı Taksim Meydanı ve çevresinde sağlanmış olan huzurlu ortamın sürdürülmesini engellemeye matuf bu tür çağrılar yasal değildir. Taksim Meydanı'nda yasal olmayan toplanmalara bundan sonra da müsaade edilmeyecektir" denildi.

Valiliğin ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen DİSK, Şişli'deki genel merkezi önünden Taksim'e doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüşe CHP Milletvekili Süleyman Çelebi de katıldı.

Ankara'da saat 13.45'te Sendikalar, Kızılay Meydanı'na gitmek istedi. Polis kitleye "Dağılın" anonsu yaptı. Miting aracında yapılan anonsta kitlenin bulundukları yerde oturmaları istendi. Saat 14.05'te sendikalar, Güvenpark'a çıkan Kolej Kavşağı'ında önlerinin polis tarafından kesilmesi üzerine Güvenpark'a gitmekten vazgeçti. Sendika başkanları, Kızılay Meydanı'na çıkan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde oturma eylemi yapacaklarını açıklayarak, saat 15.00'e kadar oturma kararı aldı.

Diğer illerdeki gelişmeler şöyle:



Adana

Gezi Parkı eylemlerindeki polis şiddetini protesto etmek için 1 günlük iş bırakan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDP üyeleri, protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi Atatürk Caddesi’nden, Atatürk Parkı’na yürüdü.

Manisa

Sendikaların bir günlük grev kararı almaları üzerine KESK Manisa Şubeler Platformu’na bağlı sendika üyelerinden oluşan yaklaşık bin kişi Manisa Lisesi önünde toplandı. Grup, 15 dakika oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı. İzmir'de greve katılan sendikalar Basmane meydanında toplandı.



Antalya

Taksim Gezi Parkı eylemlerinin 21’inci gününde polis tarafından güvenlik gerekçesiyle çembere alınan Taksim Meydanı’nın halka açılması için Antalya’da da grev kapsamında yürüyüş düzenlendi. Eyleme 300 kadar kişi katıldı.

Samsun

KESK, DİSK, TTB, TDB ve TMMOB sendikaları üyesi yaklaşık 500 kişi, bugün protesto yürüyüşü yaptı. İstiklal Caddesi üzerinde toplanan sendika üyeleri, Lise Caddesi ve Gazi Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanına gitti. Sloganlar atıp ellerinde dövizler ve flamalar taşıyan grup hükümeti yaptığı uygulamalar nedeniyle protesto etti. Tüm gruplar adına açıklamayı yana KESK Dönem Sözcüsü Müşfik Veysel Erdoğan, baskı ve şiddete karşı direnenlerle birlikte olacaklarını söyledi. Hükümet aleyhinde sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Balıkesir

Bugün saat 11.30 sıralarında, Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, insanca bir yaşam istediklerini belirterek Alihikmetpaşa Meydanı’na yürüdü. Polis, eylemcileri kaldırımdan yürütmek istedi. Kısa süreli tartışma sonrası eylemciler yolun bir şeridinden yürüdü. Bu arada, trafiğin akması ilginç görüntüler oluşturdu. Eylemciler, "Susma haykır, direniş haktır", "Her yer Taksim her yer direniş", "Yılgınlık yok, direniş var", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı. Bir çift, "Kimyasal Tayyip istifa" yazılı pankart açtı. Üniversitelilerin de eyleme destek verdiği gözlendi.

Kocaeli

Merkez Bankası önünde saat 12.00’da toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyelerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişi "Direne direne kazanacağız", "Hükümet istifa", "Taksim’de düşene, dövüşene bin selam" diye slogan attı. Grup üyeleri daha sonra yürüyüş yolu boyunca AK Partil İl Binası önüne kadar yürüdü. Burada Çevik Kuvvet ekiplerinin oluşturduğu barikat önüne siyah çelenk bıraktı.

Gaziantep

300 kişilik grup, öğle saatlerinde Kırkayak Parkı’nda toplandı. Ellerindeki döviz ve pankartlar açan grup üyeleri, sık sık hükümet aleyhine slogan attı. Polisin önlem aldığı eylemde, kalabalık sloganlar eşliğinde Yeşilsu Parkı’na kadar yürüdü. Kalabalık adına konuşan KESK Sözcüsü Ömer Faruk Koç, halkın ülkeyi demokratikleştirmek için her türlü bedeli göze aldığını belirtti.

Muammer Güler: Meydana çıkan memur sonucuna katlanır

Bakan Muammer Güler, eylemlere katılmayı düşünen işçi ve memurlara seslenerek şunları söyledi:

"Bunu memurlardan ve işçilerden özellikle rica ediyorum. Kanunsuz eylemlere iştirak etmemelerini bekliyorum. Bunun kanuni sonuçlarına katlanırlar" diyerek, "Bugün iş bırakma ve grev gibi kanunsuz eylemlerle insanları sokağa dökme çabaları vardır, bunlara da izin verilmeyeceğini, yasayla belirlenmemiş alanlarda, genel yollarda, parklarda böyle bir gösteri ve yürüyüşün yapılmayacağını ifade etmek isterim. Polisimiz görevini yapıyor."