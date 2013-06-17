Hükümet sosyal medya kullanımıyla ilgili yasa hazırlıyor

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Olayları'na yapılan müdahale ile ilgili olarak konuştu. Güler 3 polisin açığa alındığını açıkladı. Jandarma'nın göreve çağırılması ile ilgili olarak, "Jandarma Genel Komutanlığı'na iş buyurursam görev alır" dedi. Gezi Parkı eylemleri boyunca hükümetin hedefinde olan sosyal medya sitelerine ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları olduğunu söyledi.

Muammer Güler'in açıklamasından satır başları şöyle:

3 polis açığa alındı

Şu ana kadar 3 polis açığa alındı. Şiddet eylemlerinde sürdürülen inadı anlamak mümkün değil. Yasayla belirlenmemiş alanlarda gösteri yapılmayacağını belirtmek isterim. İçişleri Bakanlığı emniyet ve asayişten sorumludur. Emniyet, Jandarma ve Deniz Komutanlığı İçişleri'ne bağlıdır. İçişleri bu kurumları görevlendirebilir.

TSK'dan kuvvet talebinde bulunmadım

Jandarma nüfusun yüzde 25'inden sorumludur. Yaz aylarında bu oran yüzde 45'e çıkar. Jandarma Genel Komutanlığı'na iş buyuyrursam görev alır. Dolayısıyla Jandarma da görevini yapmıştır.

Şiddet eylemlerinin sürdürülmesi konusundaki inatlaşmayı anlamak mümkün değil. Jandarma benim emrimdedir, onlara da görev verebiliriz. Kırsal alanda polisi, kent merkezinde jandarmayı ihtiyaç halinde görevlendiririm. TSK'dan herhangi bir kuvvet talebinde bulunmadım.

Sendikaların gösteri için izni yoktur

Sendikaların gösteri için izni yoktur. Ben Kızılay'da gelip eylem yapacağım. Olur mu izinsiz? Kanun hakimiyetini sağlamak bizim görevimizdir. Memur ve işçilerden kanunsuz gösteri yapmamalarını istiyorum. Bunu memurlardan ve işçilerden özellikle rica ediyorum: Kanunsuz eylemlere iştirak etmemelerini bekliyorum. Bunun kanuni sonuçlarına katlanırlar.

Sosyal Paylaşım siteleri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları var

Sosyal paylaşım siteleri ile ilgili de bizim şu anda Emniyet Müdürlüklerimizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar var. Burada halkı tahrik eden, bir manipülasyonla yalan haberlerle halkı kışkırtmaya, hatta toplumsal olaylara, mal ve can emniyetini sıkıntıya sokacak, bozacak eylemlere yönlendiren elbette gerek Twitter olsun gerek Facebook olsun ve gerek sosyal medyanın diğer enstrümanlarını kullanarak bunları yönlendirenlerle ilgili çalışmamız var. Daha önce İzmir'de böyle bir çalışma oldu. Şimdi diğer yerlerde de böyle bir çalışma olacak. Tabi bu konularda ayrı bir yasal düzenlemenin de yapılmasının gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıkların çalışmaları olacak. Toplumu bir anda yalan haberlerle kışkırtmaya çalıştılar