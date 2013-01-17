Türkiye'de savaş stoku buğday uygulaması kaldırıldı mı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e, “Türkiye’nin artık buğdayda savaş stokunun olmadığı, bu uygulamadan vazgeçtiği iddiası doğru mudur” diye sordu.

Oran’ın bakana yönelttiği sorular şöyle:

- Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan vatandaşlara hibe edilmek üzere 5 bin ton ekmeklik buğday satın almak için TMO Genel Müdürlüğü’nde 4 Ocak 2013 tarihinde ihale yaptınız mı?

- Bu ihaleyi pazarlık usulüyle mi yaptınız? İhaleye kaç kişi/firma katıldı? Hangi teklifler geldi, ihaleyi kaç TL bedelle kim kazandı?

-Türkiye’nin buğdayda savaş stoku miktarı nedir? Buğday savaş stokunun son 10 yıldaki dağılım nedir? Türkiye’nin artık buğdayda savaş stokunun olmadığı, bu uygulamadan vazgeçtiği iddiası doğru mudur?