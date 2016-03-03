Türkiye'de satılacak Ferrari kalmadı

Türkiye’de lüks otomobil satışları hız kesmiyor. Dünyanın önde gelen spor otomobillerinden Ferrari, geçen yılın tamamındaki satışı bu yılın ilk üç ayında yapınca Türkiye'de Ağustos sonrası için sipariş alınmaya başlandı.

BusinessHT’nin haberine göre, Türkiye’de Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarını temsil eden FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, Ferrari’ye olan yoğun ilgiyle stoklarındaki tüm araçları sattıklarını, en yakın teslimatın ise ancak ağustos ayından sonra yapılabileceğini söyledi. Geçen yılın toplamında 11 adet Ferrari satan FerMas, bu rakama yılın ilk üç ayında ulaşınca, 2016 satış hedefini 20 adet olarak revize etti.

Cenevre Otomobil Fuarı, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Avrupalı müşterilerin ‘lüks otomobil’ arzusuna yönelik yeniliklere sahne oldu.

Cenevre’deki “lüks”ler, Türk otomobil severleri de yakından ilgilendiren türden araçlardı. Çünkü Türkiye’nin lüks araç tutkusu, Ferrari gibi milyon TL’lik araçların, tükenip yok satmasına neden olacak kadar ciddi boyutlara varmış görünüyor.