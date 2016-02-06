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Yaşam
Deutsche Welle

Klasik Ferrari 32 milyon Euro'ya satıldı

Ferrari 335 S Spider Scaglietti 400 beygir gücünde. Otomobil saatte 300 kilometre hız yapabiliyor

06 Şubat 2016 19:37

Paris'te düzenlenen açık artırmada 1957 model Ferrari, 32 milyon Euro'ya alıcı buldu. Paris'te düzenlenen açık artırmada 1957 model Ferrari 335 S Spider Scaglietti, 32 milyon 75 bin 200 Euro'ya alıcı buldu. Bu açık artırmada bir otomobil için ödenmiş en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.

Ferrari'yi satın alan kişinin adı açıklanmazken, otomobilin alıcısının ABD'den olduğu belirtildi.

Lüks spor otomobilleri üreten İtalyan Ferrari firması açık artırma öncesinde otomobil için rekor fiyat beklendiğini açıklamıştı.

Daha önce 2014 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan bir açık artırmada bir Ferrari yaklaşık 28 milyon 900 bin Euro'ya alıcı bulmuştu.

Rekor kıran Ferrari’nin sürücü koltuğuna bugüne dek oturanlar arasında efsane İngiliz Formula 1 pilotu Mike Hawthorn ve Peter Collins ile Fransız Maurice Trintignant da yer alıyor.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti 400 beygir gücünde. Otomobil saatte 300 kilometre hız yapabiliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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