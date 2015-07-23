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Ekonomi

Ferrari halka arz ediliyor

İtalyan şirket, borsadaki hisselerinin yüzde 10'unu satacak

23 Temmuz 2015 19:24

Lüks otomobil markası Ferrari’nin halka arz olacağı açıklandı. Ferrari’nin halka arzdan 100 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Reuters’in haberine göre; Ferrari’nin sahibi Fiat Chrysler (FCA), yılın son çeyreğinde Ferrari’nin halka arz olması için New York Borsası’na gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Ferrari, borsadaki hisselerinin yüzde 10’unu satmayı, geri kalan hisseleri yatırımcılar arasında bölüştürmeyi planlıyor.

Ferrari’nin mevcut ortaklık yapısında şirketin yüzde 90’ı FCA’nın elinde bulunuyor. Geri kalan yüzde 10’luk hisse ise Piero Ferrari’ye ait.

Halka arz için FCA Bank of America, Merrill Lynch ve Santander’i görevlendirdi.

Halka arzın ekim ayının ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.

 

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