Türkiye'de organ takas merkezi kuruluyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İngilter ziyareti esnasında Centricus’un sahibi Dalınç Arıburnu ile tanıştıklarını belirterek, Arıburnu'nun uzun süredir çalıştıkları sosyal sorumluluk projesi olan Organ Takas Merkezi'nin kısa zamanda hayata geçeceğini kaydetti. Arıburnu, bu merkez sayesinde "Yılda 5 bin hastanın hayatının bu merkez sayesinde kurtulabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Munyar'a konuşan, Arıburnu "ABD’deki Boston College öğretim üyesi Prof. Tayfun Sönmez ile 7 yaşından beri arkadaşız. Prof. Sönmez ve arkadaşı Prof. Utku Ünver’le Türkiye’de “Organ Takas Merkezi” kurulması için çalışmalara başladık. Aslında epey de yol aldık" ifadelerini kullandı.

Arıburnu, Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in geliştirdikler Organ Takas Merkezi'nin çok iyi çalıştığını belirterek, "ABD’de New England’da 2004’te başlayan sistem benimsendi. 2017’de ABD’deki takas merkezi üzerinden 20 bin kişi organ nakli şansı yakaladı" dedi.

Arıburnu, "Türkiye’de her yıl böbrek ve karaciğer nakli bekleyen 30 bin hasta olduğunu biliyorum. Bunlardan yılda 1000’i nakil şansı yakalayabiliyor. Yılda 5 bin hastanın hayatının bu merkez sayesinde kurtulabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı ile protokol hazırlıklarını tamamladık. Artık iş imzaya kaldı" diyen Arıburnu, "Japonya’da SoftBank’ın da yardımıyla epey yol aldık. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı projeye çok sıcak yaklaştı. Takas Merkezi”nin kuruluşu, sonrasında hastaların bakımı, “Bağışa hazırım” diyerek merkeze kayıt yaptıran hayırseverlerin seyahatleri, hastanelere bu sistemin kuruluması bir harcama gerektirecek. Bunların hepsini biz karşılayacağız. Devletimize bir kuruş masraf çıkmayacak" açıklamasından bulundu.

Arıburnu şöyle devam etti:

“Organ Takas Merkezi”, böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalar ile hayırseverlerin buluşmasını sağlayacak. Özellikle böbrek konusunda devreye giren “organ mafyası”,sıklıkla haber olarak önümüze geliyor."