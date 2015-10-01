Türkiye'de nüfusun yüzde 20'si obez

Türkiye Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye'deki obez bireylerin nüfusa oranı yüzde 19,9 olarak belirlendi. Kadınların yüzde 24,5'inin, erkeklerin ise yüzde 15,3'ünün obez olduğu görüldü. Uzmanlar tüm dünyayı tehdit eden ve giderek artan obezite konusunda uyarıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Türkiye Sağlık Araştırması’na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 19,9 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bireylerin boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü bireylerin yüzde 33,7'sinin fazla kilolu, yüzde 42,2'sinin normal kilolu, yüzde 4,2'sinin ise düşük kilolu olduğu tespit edildi.

Fazla kilolu erkeklerin oranı yüzde 38,2

Cinsiyet ayrımında bakıldığında kadınların yüzde 24,5'inin obez, yüzde 29,3'ünün ise fazla kilolu olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'deki obez bireylerin oranı yüzde 19,9 oldu.

Geçen yılın son 6 ayı içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde yüzde 41,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,2 ile ishal, yüzde 10,8 ile kansızlık, yüzde 10,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu ve yüzde 9,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 24,6 ile en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü. Bunu, göz ile ilgili sorunlar yüzde 13,8, enfeksiyon hastalıkları yüzde 9,4, cilt hastalıkları yüzde 4,9 ve beslenme ile ilişkili hastalıklar yüzde 3,5 ile takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla; yüzde 33 ile bel bölgesi problemleri, yüzde 21,3 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 12,1 ile alerji ve yüzde 11 ile depresyon oldu.

On beş yaş ve üstü bireylerin yüzde 50,2'si tansiyonunu ölçtürdü. Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerin yüzde 37,6'sı kan şekerini, yüzde 34,4'ü kolesterolüne baktırdı.

Yataklı tedavi oranı yüzde 11,6

Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı yüzde 11,6 oldu. Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireyler yaş grubuna göre incelendiğinde yüzde 25,6 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu yüzde 23,2 ile 65-74 yaş grubundakiler takip etti.

Kendi kendine beslenmede zorlananların oranı 15 yaş ve üstünde yüzde 2,8 oldu. Bireyler, yüzde 3,8 ile en fazla yatağa girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk çekti. Bunu sırasıyla; yüzde 3,2 ile banyo yapma/duş alma ve yüzde 3 ile giyinme ve elbiselerini çıkarma izledi.

Türkiye Sağlık Araştırması, 2008 yılından itibaren 2 yılda bir düzenli gerçekleştirildi. Araştırma, 2008 Nisan ile 2010 ve 2012 Nisan-Mayıs döneminde uygulanırken, geçen yıl Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisi gereği ağustos-ekim döneminde yapıldı.

Metodoloji gereği, soru kağıdında da düzenlemeler gerçekleştirilmesi sebebiyle sonuçların önceki yıllarla karşılaştırılmasında uygulama dönemi ve metodolojik farklılıkların dikkate alınması gerektiği bildirildi.

TÜİK'in 2012 yılında açıkladığı istatistiklerde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 17,2'si obez olarak yer almıştı. Bu dönemde kadınların yüzde 20,9'unun, erkeklerin ise yüzde 13,7'sinin fazla kilolu olduğu kaydedilmişti.