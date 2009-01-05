Türkiye’de keşfedilmemiş tat: Mavi yengeç

Birçok ülkede sevilerek tüketilen ve bir endüstri kolu haline gelen protein deposu mavi yengeçler, Türkiye’de yeterince ilgi görmüyor, tüketilmiyor...



Adını kıskaçları ve ayaklarındaki mavi renkten alan mavi yengeç, asıl vatanı olan Kuzey Amerika’dan ilk olarak Kuzey Ege’deki acı sulu lagünlere ve Enez civarındaki göllere yerleştirildi. Sonraki yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarına da yayılan mavi yengecin, Akdeniz kıyılarındaki 15 lagünde yayılım gösterdiği tespit edildi.



Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Emre, mavi yengecin et kalitesi ve ekonomik değeri bakımından gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek fiyatlarla satışa sunulan, lüks bir ürün olduğunu bildirdi.



Çin, Fransa, Endonezya, Japonya, Filipinler, İspanya, Tayland ve ABD gibi ülkelerde mavi yengecin çok tüketildiğini ifade eden Emre, Türkiye’de ise mavi yengecin iyi bilinmediğini vurguladı.



Mavi yengecin sadece bulunduğu bölge halkı ve yabancı turistler tarafından tüketildiğini belirten Emre, mavi yengeçlerin yenebilir kısımları olan göğüs ve kıskaç etinde yüzde 14-16 oranında protein ve yüzde 1,4-1,5 arasında yağ oranına sahip olduğunu kaydetti. Emre, şöyle konuştu:

“Yengeçler büyümek için kabuk atmak zorundadırlar. Kabuğunu henüz atmış olan yumuşak kabuklu yengeçler dış ülke pazarlarında en fazla gelir getirenlerdir. Yeni bir ürün olan yumuşak mavi yengeç, son 30 yıldır dünyada büyük bir talep görmektedir. Beslenme olarak mavi yengeçler leş yiyen hayvanlar olarak bilinseler de hayat döngülerinin değişik aşamalarında plankton, balık, bitki, yumuşakça ve kabukluları da tüketirler. Erkek mavi yengeçler, vücutlarının dişilere oranla daha büyük olması nedeniyle, daha çok tercih edilmektedirler. Yengeç etinin yanı sıra atıkları da fazla miktarda protein ve mineral içerdiğinden sığır, kümes hayvanları ve hatta balık beslenmesinde kullanılabilmektedir.”



Yılmaz Emre, birçok ülkede sevilerek tüketilen ve bir endüstri kolu haline gelen mavi yengeçlerin, Türkiye’de tanınmadığı için az tüketildiğini vurguladı.



Emre, “’Mavi yengeçlerin hem insan sağlığı, hem de bölgesel balıkçılık açısından faydaları göz önüne alındığında bir an önce ülke ekonomisine kazandırılması önem arz etmektedir” dedi.

