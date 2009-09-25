Türkiye'de kalp krizi 12 yıl erken geliyor

Kalp hastalıkları dünyada genellikle ileri yaşlarda görülürken, Türkiye'de 10-12 yıl daha erken ortaya çıkıyor.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Karpuz, bu ayın son pazar günü olan Dünya Kalp Günü'nün bu yılki konseptinin “Kalp ile Çalış” olduğunu ifade etti.



“Dünyadaki en önemli ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır” diyen Hakan Karpuz, yılda 17.2 milyon kişinin bu hastalıklardan öldüğünü söyledi.



Hakan Karpuz, bu hastalıklardan görülme oranının -sanılanın aksine- gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görüldüğünü belirterek, 17.2 milyon insanın yüzde 80'inin bu ülkelerde öldüğünü anlattı.



Bu ölümlerin yüzde 80'ninin çok basit önlemlerle engellenebileceğinin de altını çizen Hakan Karpuz, insan ömrünün 15-69 yaş arasındaki bölümünün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğini dile getirdi. Çalışan popülasyonda kronik hastalık yükünün, yüzde 400 iş gücü kaybı fazlalığına yol açtığını ifade eden Hakan Karpuz, yani alınmayan tedbirlerle gelişen hastalıkların iş yükünü ileri derecede artırdığını belirtti.



Şişman ve diyabetik olanların haftada en az 6 saat iş gücü kaybının olduğunun hesaplandığını kaydeden Hakan Karpuz, sadece sigara içmenin bile üretime getirdiği zararın kişi başı yılda 4 bin 430 doları bulduğunu söyledi.



Hakan Karpuz, temiz hava sağlanan, sigara içilmeyen ortamlardaki üretimin daha fazla olduğuna işaret ederek, alınacak tedbirlerle iş gücü kaybının yüzde 25-30 azaltılabileceğini vurguladı.



Bu yılın en önemli amacının insanların hayatını kurtarmak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak, kronik hastalıklardan uzak tutmak, sosyal ve ekonomik fayda sağlamak olduğunu anlatan Hakan Karpuz, Dünya Kalp Federasyonunun önerdiği önlemlere de işaret etti.



İşyerlerinde alınacak önlemler



- İş yerlerinde sigara içilmeyen alanlar yaratılması.

- İş yerlerinde insanların rahatlıkla danışabilecekleri tıbbi noktalar olması veya o iş yerinin sorumlu hekimi olması.

- İş yerlerinde sağlıklı bir beslenme planı uygulanması ve egzersiz yapılacak alanın sağlanması lazım.



Çalışma yerlerinde, özellikle fabrikalarda yürüyüş alanlarının bulunmasının önemine dikkati çeken Hakan Karpuz, kapalı yerlerde sigara içme yasağının da yapılan çalışmalara göre koroner kalp hastalıkları nedeniyle hastanelere başvurunun azalmasına neden olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Hakan Karpuz, her iş yerinde bulunan ilaç dolabında mutlaka aspirin olması gerektiğini belirtip, kalp krizi geçiren bir kişi de ilk ve en önemli müdahalenin o kişiye hemen aspirin çiğnetmek olduğunu söyledi.

