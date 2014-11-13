Türkiye'de iş güvenliğinin fotoğrafı!

Samsun'un Bafra ilçesinde daha büyük cami yapılması için İsmet Paşa Camisi'nin yıkımına başlandı.



Bafra İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 500 kişilik İsmet Paşa Camisi yerine 2 bin kişilik cami yapılması için müftülük tarafından yıkılmasına karar verilince, yıkıma başlandı.



DHA'nın haberine göre, Minarenin yıkılması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Minarenin en üst kısmına çıkan bir kişi hiçbir güvenlik önlemi almadan balyozla üzerinde durduğu beton minare duvarını yıkmaya çalıştı.



İşçinin ayakta durduğu beton duvarı metrelerce yükseklikte balyozla yıkmaya çalıştığını görenler hayrete düştü.