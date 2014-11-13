T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de iş güvenliğinin fotoğrafı!

Samsun'da daha büyük cami yapılması için yıkımına başlanan İsmet Paşa Camii'sindeki yıkım işleminin hiçbir önlem alınmadan gerçekleştiriliyor

13 Kasım 2014 00:06

Samsun'un Bafra ilçesinde daha büyük cami yapılması için İsmet Paşa Camisi'nin yıkımına başlandı.

Bafra İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 500 kişilik İsmet Paşa Camisi yerine 2 bin kişilik cami yapılması için müftülük tarafından yıkılmasına karar verilince, yıkıma başlandı.

DHA'nın haberine göre, Minarenin yıkılması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Minarenin en üst kısmına çıkan bir kişi hiçbir güvenlik önlemi almadan balyozla üzerinde durduğu beton minare duvarını yıkmaya çalıştı.

İşçinin ayakta durduğu beton duvarı metrelerce yükseklikte balyozla yıkmaya çalıştığını görenler hayrete düştü.

 

ETİKETLER

camiyıkımbafrabalyoz

İlgili Haberler

İşte yeni iş güvenliği paketi

Soma ve Ermenek'te yaşanan maden faciaları, Türkiye'de özellikle madencilik ve inşaat sektörlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24