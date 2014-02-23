'Türkiye'de internet yasağı Opera ile aşılıyor'

Bilişim Hakları (Cyber Rights) adlı bir internet sitesi, kullanıcılara Türkiye'deki internet yasaklarını aşmak için Opera adlı tarayıcı programı kullanmalarını tavsiye etti. İnternet kullanıcılarını özgürlüklerini savunmayı amaçlayan sitenin yöneticileri, bu çağrıyı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yaptıklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Opera web tarayıcısının "turbo" özelliği kullanılarak, sansürlenmiş ve erişime engellenmiş sitelere Türkiye’den kolayca ulaşılabileceğini açıkladı. Opera programının turbo özelliği, web dolaşımını hızlandırıyor. Tarayıcı bu hızlandırmayı yaparken, sıkıştırılmış internet sayfalarını ülke dışında yer alan bir sunucu üzerinden indirebiliyor.

Kazaklar başlattı

Nisan ayı içinde Reuters haber ajansı Opera programının Kazakistan’da internet sansürünü delme amaçlı kullanıldığını haber vermişti.

Opera web tarayıcısının bu özelliklerini geçen hafta Kazakistan’da Avrasya Medya Forumu'nda test ettiğini söyleyen Yaman Akdeniz, Türkiye’de de bu yolla, erişime engellenmiş yüzlerce siteye kolaylıkla ulaşıldığını söyledi. Buna göre 'erişime engellenmiş yüzlerce siteye Firefox veya diğer tarayıcılar üzerinden ulaşılamazken Opera’nın turbo modunda aynı sitelere rahatlıkla girilebiliyor.'

Buna rağmen YouTube’a bu yolla da girilemiyor. Opera'nın mobil tabanlı web tarayıcısı aracılığıyla da Türkiye’deki sansür delinebiliyor.

Last.fm yasağı AİHM'de

Erişim engelleme kararlarının Türk kullanıcılarının erişim, bilgi edinme ve bilgi paylaşma haklarını ihlâl ettiğini söyleyen Bilişim Hakları adlı sitenin kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yargı yoluyla da sansürle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Akdeniz, bu kapsamda müzik paylaşım sitesi Last.fm'e uygulanan erişim engelleme kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

Strasbourg'daki mahkemeye yapılan başvuruda "Web 2.0 tabanlı topluluklar ve bu toplulukları barındıran web sitelerine ‘süresiz olarak’ erişim yasağının getirilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine bir müdahale niteliğindedir" açıklaması yer alıyor.