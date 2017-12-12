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Sağlık

Türkiye'de ilk kez 'Obezite ile Mücadele Enstitüsü' kuruldu

İSTANBUL, (DHA) –OBEZİTE modern toplumların birincil sorunu haline gelmeye başladı

12 Aralık 2017 14:23

İSTANBUL, (DHA) –OBEZİTE modern toplumların birincil sorunu haline gelmeye başladı. Türkiye\'de de giderek gündemde daha fazla yer alıyor. Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Ortadoğu Grup 2007 yılında ara verdiği sağlık sektörüne bir ilk ile geri döndü. Grup Türkiye\'nin ilk tam teşekküllü Nişantaşı Obezite Enstitüsü\'nü hizmete açtı. 

ENERJİ,  gayrimenkul, turizme  kadar sekiz farklı sektörde yatırım ve projeler gerçekleştiren Ortadoğu Grup, 2007 yılında ara verdiği sağlık sektörüne Nişantaşı Hastanesi ile geri döndü. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren şirket, obezite hastalarının her anında yanında olan ve tüm süreçlerin sağlıklı işlemesini sağlayan Nişantaşı Obezite Enstitüsü’nü hizmete açtı. Ortadoğu gruba ait olan hastane, 200 milyonTürkLirası yatırımla İstanbul Nişantaşı’nda hizmete girdi.Obezite hastalığına özel tedavi alternatifleri sunan hastanede; obezite hastalarına ilk muayeneden itibaren kişiselleştirilmiş tedavi süreci ile hizmet veriliyor.

HEDEF, OBEZİTE İLE 360 DERECE MÜCADELE

Dünyada veTürkiye’de her yıl artan oranıyla insan yaşamını kısalttığı öngörülen obezite ile 360 derece mücadele etme hedefiyle kurulan enstitü, obezite hastalığına sahip kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Diyetisyen, Psikolog, DâhiliyeUzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Kardiyolog, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Anestezi hekimlerinin görev yaptığ Enstitüde, tetkikler yapılarak değerlendirilen hastalara, yaşam boyu obezite yönetimi kapsamında diyet ve beslenme takibi, kilo kontrolü, danışmanlık ve düzenli muayene hizmetleri sunuluyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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