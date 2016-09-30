Türkiye'de HIV ile yaşayan birey sayısı 10 yılda yüzde 522 arttı

"HIV salgını artacak" öngörüsü 2003 yılından itibaren gerçekleşti. 2005-2015 yılları arasında yüzde 522 artan HIV ile yaşayan birey sayısının, şu anda 11 bin 109 olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Komisyonu’nda yer alan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Genel Müdürü Dr. Muhtar Çokar, Türkiye’de HIV salgınında tehlikeli bir artış olduğunu söyledi. Dr. Çokar, 1995’te Türkiye’de de HIV'le mücadelenin çok öncelikli bir konu olduğunu, İKGV’nin de bu tarihlerde HIV'in önlenmesi çalışmalarına başladığını anlattı. “O yıllarda salgın bilimciler, Türkiye’de HIV'le yaşayan birey sayısında artış olacağını öngörüyorlardı. Bugün o öngörü yavaş yavaş gerçekleştiği halde Türkiye’de öncelikli bir konu değil” diyen Çokar, HIV’in Türkiye’deki son durumu hakkında şunları söyledi.

Öncelik geriledi

“1995’e kadar Türkiye’de yılda 100-150 kişi HIV havuzuna katılıyordu. Önemli bir sayı değildi. Salgının bu düzeyinde önlem alındığında, az masrafla önü kesiliyordu. 90’lı yıllar boyunca HIV salgınında korkulan olmadı, yılda 170-190 hastada kaldı. 2012’ye gelindiğinde turizm potansiyelindeki artış, seks işçiliğinin hem görünür hem gizli kalmasını sağlayan sosyal medya gibi teknolojik olgu gündeme geldi. Bu gelişmeye karşılık devletin HIV’e verdiği öncelik geriledi.”

"Cinsel eğitim verilmiyor"

“Sağlık Bakanlığı’nın 1996’da kurduğu Ulusal AIDS Komisyonu, HIV’le mücadeleyi planlayacak, değerlendirecek, önerilerde bulunacaktı. Komisyonda tüm bakanlıklar, birçok dernek ve STK vardı. Yılda iki kez toplanırdı. 2012’de komisyon toplanmamaya, STK’lar katılmamaya başladı, okullarda cinsel sağlık eğitimleri hiç verilemez hale geldi.

”WHO Türkiye'yi uyardı"

WHO Avrupa Bölge Ofisi HIV/AIDS ve Hepatit Programı Sorumlusu Martin Donoghoe, Sağlık Bakanlığı’nı uyardı. HIV salgınının 2003-2013 yılları arasındaki artışı gündeme geldi. 2003’te 182 vaka varken 2013’e 1391’e çıktı. Bu, yüzde 764 artış demek. 2005’teki HIV sayısı 292 iken 2015’in ilk 11 ayında 1525. Bu da yüzde 522 artış demek. WHO rakamlarına göre Avrupa’nın en çok HIV’in görüldüğü Doğu Avrupa bölgesinde ise oran yüzde 200.”