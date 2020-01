Türkiye'de her yıl 40 bin kişi inme nedeniyle yaşamını yitiriyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRK Nöroloji Derneği (TND) Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada her yıl 17 milyon kişinin inme hastalığıyla karşılaştığını belirterek, \"6 milyonunu bu durum nedeniyle ne yazık ki kaybediyoruz. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi bu nedenle kaybediyoruz\" dedi.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 53\'üncü Ulusal Nöroloji Kongresi\'ne katılan TND Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inmeyle ilgili bilgi verdi. İnmenin beyindeki damar hastalıklarının ani şekilde ortaya çıkan ve kişinin hayatını ciddi şekilde etkileyen bir tablo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, \"Damar tıkanıklığı dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde gelişebilir ve tıkanan bölgenin fonksiyonlarına bağlı olarak kişide belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerin en sık olarak görülme durumuyla değerlendirirsek, konuşmada ani bozulma, yüzde bir asimetri ortaya çıkması, kolda, bacakta tek taraflı kuvvet kayıpları ya da uyuşmalar, ani görme kayıpları ortaya çıkabilir\" dedi.

\'TOPLUMDA CİDDİ FARKINDALIK OLUŞMAYA BAŞLADI\'

Ani baş dönmeleri daha seyrek ancak kolda, bacakta ani uyuşma, kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, görme kaybı, yüzde asimetri gibi bir durumla karşılaşan kişinin vakit kaybetmeden mümkünse ambulansla inme tedavisinin yapıldığı, nöroloji uzmanı bulunan bir merkeze ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, \"İnme çok ciddi bir tabloyla ortaya çıkan ve sonrasında da kişiyi ciddi fonksiyonel kayıpla bırakabilen bir durum. O yüzden hastalarımızın onrasında kendilerini anlatabilme, sağlık politikasında etkin rol oynayabilme şansları ne yazık ki olmuyor. Çok üzgünüz tabii ki değerli bir politikacımızın (Deniz Baykal) bu durum ile karşılaşmış olmasından ancak bu durumda hastalık konusunda, bu hastalığa ilişkin bilgiler konusunda toplumda ciddi bir farkındalık da oluşmaya başladı\" diye konuştu.

\'DÜNYADA 17 MİLYON KİŞİ BU HASTALIKLA KARŞILAŞIYOR\'

Her 6 kişiden 1\'inin hayatı boyunca böyle bir durumla karşılaşmak durumunda olduğuna işaret eden Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, şöyle devam etti:

\"İstatistikler bunu gösteriyor. Yani dünyada her yıl 17 milyon kişi bu hastalıkla karşılaşıyor. 6 milyonunu bu durum nedeniyle ne yazık ki kaybediyoruz. Bütün dünyanın verileri böyle. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi bu nedenle kaybediyoruz. 40 bin hastamızı. O yüzden de çok ciddi bir durum ama bir kardiyak hastalıklar gibi diğer hastalıklar gibi kişinin sonradan kendini anlatabileceği, bunun önlenebilmesi, etkin tedaviye ulaşmak için etrafta konuşabileceği bir durum değil. O yüzden de Türk Nöroloji Derneği olarak bu hastalık konusunda hem farkındalığı artırabilmek hem koruyucu önlemlerin artırılması, etkin inme tedavisinin herkese ulaşılabilir olması ve bu konuda da ciddi organizasyonlar Sağlık Bakanlığımız aracılığı ile yapılması için ciddi bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz.\"

\'İLK 4.5 SAAT ÇOK ÖNEMLİ\'

İnmeyle karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi veren Öztürk, şöyle dedi:

\"Halkımız böyle bir durum başına geldiğinde kendi çözümlerini arama yoluna da gidebiliyor. Ancak bizim söylediğimiz şu, böyle bir durumla karşılaştığında hastalarımız, bu tarz yöntemlere başvurmadan, hastanın tansiyonunu daha önceden kan basıncı yüksekse, tansiyonu yüksekse düşürmeye kalkmadan, bir şeyler yedirmeye çalışmadan beklemeden ya da bu tarz müdahalelerde bulunmadan -çünkü bunların hepsi zaman kaybına neden olan müdahaleler- hemen acil koordinasyon merkezi ile ambulans veya kendi araçlarıyla ama mutlaka hiç vakit kaybetmeden, en önemli nokta bu. İlk 4.5 saat son derece önemli çünkü \'zaman beyindir\' diyoruz. Geçen her dakika beyinden milyonlarca hücre kaybına neden oluyor. Hemen damarın açılması, hemen o bölgenin kanlanması sağlanması gerekiyor ki hasta ondan sonraki hayatına sağlıklı bir şekilde sevdikleriyle devam edebilsin.\"

