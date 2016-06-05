Türkiye'de her gün ortalama 6,7 milyon tweet atılıyor, üçte biri duygusal, yüzde 40'ı gece...

Twitter’da yazılanların üçte biri duyguları anlatmaya yönelik. Kullanıcıların attığı tweet’lerin yüzde 23’ü mutsuzluk, sadece yüzde 14’ü mutluluk ifadesi içeriyor. Tweetlerin yüzde 40'ı gece atılıyor.

Yaklaşık 45 milyon internet kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde neredeyse her 3 internet kullanıcısının 1’inin Twitter hesabı olduğu ortaya çıkıyor. Bu oran dünyada en yüksek oranlardan birine işaret ediyor. Peki, Türkiye’de bu kadar aktif olan bir mecrayı ne için kullanıyoruz, tweet’lerde ne yazıyoruz?

Habertürk'ten Meltem Yılmaz'ın, sosyal medya analiz şirketi Somera'nın verilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye’de günde yaklaşık 6.7 milyon tweet atılıyor. Türkler, Twitter’ı en çok duygu durumlarını paylaşmak için kullanıyor. Atılan tweet’lerin konu kırılımına bakıldığında, tweet’lerin yüzde 32’sinin, yani yaklaşık 3’te 1’inin duyguları paylaşmak için yazıldığı dikkat çekiyor. Bir başka deyişle, duyguları paylaşmak için günde 2.1 milyon tweet atılıyor.

900 bin tweet'le gündem yorumu





Duygu durumunu yüzde 14 ile gündem konuları takip ediyor. Yani gündemle ilgili atılan tweet’lerin sayısı 900 binin biraz üzerinde kalıyor. Bunu takiben boykot, özel günler, futbol ve siyasetçiler hemen hemen birbirine eşit yüzdelerle (yani yaklaşık 500’er bin tweet ile) sıralanıyor. Atılan tweet’lerin duygusal analizi yapıldığında da iletilerde en çok nötr duyguların öne çıktığı göze çarpıyor. Ancak nötr olanlar çıkartıldığında mutsuzluk mutluluğu geride bırakıyor. Twit’lerin yüzde 23’ü, yani 4’te 1’i mutsuz duygular içerirken, sadece yüzde 14’ü mutluluğa işaret ediyor.

Türkiye'den atılan tweet'ler toplamın yüzde 1.4'ü



Twitter’ın resmi blogunda paylaştığı verilere göre dünyada her saniye 5 bin 700 tweet atılıyor. Bu da günde toplamda 500 milyon tweet’e denk geliyor. Türkiye’den günde 6.7 milyon tweet atıldığı düşünüldüğünde toplam tweet’lerin yaklaşık yüzde 1.4’ünün Türkiye’den atıldığı ortaya çıkıyor. Atılan 500 milyon tweet günde 250 milyar kez “beğeni” alıyor. Yani tweet başına 500 beğeni alınıyor. Twitter’ın dünyada 310 milyon kullanıcısı var. Hesap sayısı olarak bakıldığında ise bu rakam 1.3 milyara çıkıyor. Yani kullanıcı başına 4 hesap düşüyor. Aktif olarak her gün Twitter kullanananların sayısı ise 100 milyonun üzerinde. Twitter hesabı açıp hiç tweet atmayanların oranı ise yüzde 44.







Tweet'lerin yüzde 40'ı gece 24 ile 2 arası atılıyor



Türkiye’de en çok tweet atılan saatler incelendiğinde de, gece saat 24 öne çıkıyor. Atılan tweet’lerin yüzde 20’si bu saatte atılıyor. Bu da yaklaşık 1.3 milyon tweet’e denk geliyor. Gece 24:00’ü takip eden 01.00 ve 02.00 saatleri de eklendiğinde gün içinde atılan toplam tweet’lerin neredeyse yüzde 40’ı anlamına geliyor. Bir başka deyişle, günde 3 milyona yakın tweet gece 24.00 ile 02.00 arasında yazılıyor. Twitter’daki iletileri paylaşanların cinsiyet dağılımına bakıldığında, yüzde 58’ini erkeklerin, yüzde 42’sini kadınların oluşturduğu ortaya çıkıyor.