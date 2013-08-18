Türkiye'de her 10 kadından biri 'vajinismus'tan şikayetçi

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Adana Şube Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Taner Canatar, Türkiye gibi cinselliğin bastırıldığı ülkelerde kadınların cinselliği kâbus gibi görmelerine neden olan 'vajnismus'un 10 kadından birinde görüldüğünü ve bunun tedavi edilebilir olduğunu söyledi.



Dr. Taner Canatar, CİSED'in araştırmaları sonucu, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen cinsel işlev problemlerinden birisinin vajinismus olduğunu ifade etti. Canatar, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre, vajinismusun fiziksel bir engel olmamasına karşın kadınların korku, kaygı ve endişelerinden dolayı cinsel ilişkiye izin vermemesi olarak açıklandığına vurgu yaptı.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Canatar'ın açıklaması şöyle aktarıldı: "Eğer kişinin cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceleri varsa, cinsel ilişkiden haz alması da zordur. Bütün cinsel işlev bozukluklarının temelinde cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceler yattığı gibi yaklaşık her 10 kadından birinde görülen vajinismusta en sık sebep; psikolojik kaygılardır. Vajinismusun esas nedeni psikolojiktir, oluş nedenleri kişilere göre farklılık gösterir. Değişmeyen ise, kaçınma ve erteleme problemi olduğu gerçeğidir."

'Vajinismus bir hastalık değildir'

Bu durumda erkeğe büyük görev düştüğünü de ifade eden Canatar şunları söyledi: "Sık görülen bir başka durum ise; çiftlerin bazen bu olumsuzluğu sorun olarak kabul etmek istememeleri ve durumu kabullenip doktora başvurmaktan kaçınmalarıdır. İlk girişimdeki başarısızlıktan sonra her iki taraf genellikle sorunun geçici olduğunu ve çözüleceğini düşünür. Daha sonraki girişimlerde de ilişki gerçekleşmeyince kadında sıkıntı, gerginlik, kadınlığında eksiklik olduğu düşüncesi ortaya çıkmaya başlar. Erkek ise, eşi tarafından istenmediği, reddedildiği duygularına kapılmaya başlar. Kadındaki istem dışı bu tepkiler, erkek tarafından, naz, kapris olarak algılanabilir ve 'Herkes nasıl yapıyor? Sen 'Elimde değil' diyerek yalan söylüyorsun' diyerek, eşlerinin bu güçlüklerine yardım etmek bir yana tam tersi eleştirerek ve suçlayarak, onların korkularını artırabilir. Bu nedenle bir hafta kadar beklenip, sorun kendi başına çözülmezse profesyonel yardım alınması gerekir. Vajinismus bir hastalık değil yüzde 100'e yakın oranda tedavi edilebilir ailesel bir problemdir. Kadın ve erkeğin ortak problemidir. Bu nedenle hiç bir taraf diğerini suçlamamalı, aksine birbirlerine karşı anlayışlı olmalıdır. Bilinç altındaki gereksiz korkuları yenmek için kadının ve erkeğin rahatlatılarak gevşetilmesi, heyecan ve korkularını yatıştıracak ruhsal bir ortam oluşturulması için de uygun psikolojik destek sağlanması gerekmektedir."



