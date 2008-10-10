Türkiye’de hematoloji uzmanı sayısı yetersiz

Hematoloji uzmanları Çeşme'de bir araya geliyor

Prof. Dr. Özcan, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi'nin başlamasıyla ilgili Çeşme Sheraton Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık 200 hematoloji uzmanı olduğunu ve bunların ihtiyaca cevap veremediğini bildirdi.Prof. Dr. Özcan, ABD'de 6 bin 500, İngiltere ve Almanya'da binden fazla, İrlanda'da ise 45 hematolog bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye'de şu an için hematolog sayısının en az 750 olması gerek. Ülkemizde 500 hematoloğun bir an önce yetişmesi gerekiyor. Bir hematoloji uzmanının 6 yıllık tıp eğitimi dışında 8 yıl da uzmanlık eğitimi alması gerekiyor. Bir hematoloğun yetişmesi ortalama 20 yılı alıyor. Bu eğitimlerin üstüne zorunlu hizmet isteniyor, düşük ücret alıyor, iş yükü çok fazla oluyor. Bu gibi nedenlerle tıp öğrencileri tarafından tercih edilmiyor."Kan yapıcı olan eritropoetin ilacında yeni bir uygulanmaya gidildiğini ifade eden THD Başkanı Prof. Dr. Özcan, şunları kaydetti:"Eritropoetin bazı sporcuların doping malzemesi olarak kullandığı bir ilaç. SGK'nın kan yapıcı bir ilaç olan eritropoetini, kanser hastalarında kullanılması durumunda bedelini ödemeyeceğini açıklaması düşündürücüdür. Biz bu ilacın kullanılmasının tıbbi koşullarda bazen uygun olmadığını, bazı koşullarda da uygun ve yararlı olduğunu düşünüyoruz."Prof. Dr. Özcan'dan sonra konuşan ABD Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Arcasoy ise eritropoetin ilacının öncelikle böbrek yetmezliği hastalıklarında kullanıldığına işaret ederek, ABD'de federal yönetimin bu ilaçla ilgili olumsuz etkilerini kontrol edebilmek için bir takım kısıtlamalar içine girdiğini bildirdi.Bu ilacın tartışmalı bir durumunun olduğunu kabul eden Doç. Dr. Acarsoy, ancak yüksek dozda verilen ilacın anemi hastalarında yararlı olduğunu, ABD'de ilacın ücretinin karşılandığını söyledi.400 ulusal bildirinin tartışılacağı kongrede, konferans, panel ve poster sunumlarının yanı sıra kan bilimi alanındaki son gelişmeler, hemofili, kök hücre nakli, moleküler hematoloji, kronik lösemi ve kök hücre biyolojisi gibi konular ele alınıyor.Kongre, yarınki 5 ayrı uluslararası oturumla sona erecek.