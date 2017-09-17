Türkiye'de gözaltına alınan Fransız gazeteci, tahliyesinin ardından ülkesine döndü

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau, serbest bırakılmasının ardından ülkesine döndü.

Yaklaşık yedi hafta gözaltında tutulan gazeteci, Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda ailesi, kız arkadaşı ve Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen tarafından karşılandı.

Havaalanında gazetecilere açıklama yapan Bureau, fiziki olarak işkence görmediğini, ancak sözlü tehditlerle sindirilmeye çalışıldığını belirtti.

Sputnik’in haberine göre Bureau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un serbest bırakılması için girişimlerde bulunmasının süreci hızlandırdığını, oradaki yetkililerin kendisinin terörist olmadığına inanmasını sağladığını söyledi.

Arte, TV 5 televizyon kanalları ve Slate internet sitesi için çalışan 26 yaşındaki gazetecilik öğrencisi, 26 Temmuz’da Türkiye-Irak sınırında gözaltına alınmış ve Türk yetkililer tarafından YPG üyesi olmakla suçlanmıştı.

Bureau'nun tutukluluğuna Avrupalı yetkililer tepki göstermiş, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye'yi kastederek, “AB üyeliğine aday bir ülke, birçok Avrupalı gazeteciyi hapse atıyor” ifadesini kullanmıştı.

Bureau'nun tutuklanmasına Fransa Cumhurbaşkanı Macron da tepki göstermiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Bureau'nun serbest bırakılmasını talep etmişti.