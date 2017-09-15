Macron'un telefonu sonuç verdi; Fransız gazeteci tahliye edildi

Habur Sınır Kapısı'ndan 26 Temmuz günü Türkiye'ye giriş yapmak isterken gözaltına alınan ve 2 Ağustos'ta ‘örgüte yardım ve yataklık ettiği' iddiasıyla tutuklanan Loup Bureau, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Bureau'nun serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesini talep etmişti.

​Bugün Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında Bureau, yapılan savunmaların ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.