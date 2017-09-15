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Macron'un telefonu sonuç verdi; Fransız gazeteci tahliye edildi

Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau, ilk duruşmasında tahliye edildi

15 Eylül 2017 20:26

Habur Sınır Kapısı'ndan 26 Temmuz günü Türkiye'ye giriş yapmak isterken gözaltına alınan ve 2 Ağustos'ta ‘örgüte yardım ve yataklık ettiği' iddiasıyla tutuklanan Loup Bureau, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Bureau'nun serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesini talep etmişti.

​Bugün Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında Bureau, yapılan savunmaların ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Loup Bureauşırnakgazeteci

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