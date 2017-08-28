Macron'dan Erdoğan'a: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Temmuz ayından bu yana ‘terörizm’ şüphesiyle tutuklu bulunan 27 yaşındaki Fransız gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılmasını istedi.

Paris’ten gelen açıklama, Erdoğan ve Macron’un “Mümkün olduğunca kısa bir süre içinde olumlu sonuca ulaşmak için iletişimde kalma konusunda görüş birliğine vardıkları” ifade edildi. 26 Temmuz’dan bu yana tutuklu olan Bureau, terör örgütüne yardım ve destekle suçlanıyor.