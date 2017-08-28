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Politika

Macron'dan Erdoğan'a: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

Fransız gazeteci terör örgütüne yardım ve destekle suçlanıyor

28 Ağustos 2017 04:53

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Temmuz ayından bu yana ‘terörizm’ şüphesiyle tutuklu bulunan 27 yaşındaki Fransız gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılmasını istedi.

Paris’ten gelen açıklama, Erdoğan ve Macron’un “Mümkün olduğunca kısa bir süre içinde olumlu sonuca ulaşmak için iletişimde kalma konusunda görüş birliğine vardıkları” ifade edildi. 26 Temmuz’dan bu yana tutuklu olan Bureau, terör örgütüne yardım ve destekle suçlanıyor.

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