Türkiye'de geçen yıl 58 bin 27 kitap yayımlandı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'DE 2017 yılında 58 bin 27 kitap yayımlandığı belirlenirken, bu sayının 2016 yılına oranla yüzde 10,8 arttığı tespit edildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, geçen yıl Türkiye’de yayımlanan kitap sayılarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2017 yılında 58 bin 27 kitap yayımlandığı tespit edildi. Yayıncılar tarafından yayımlanan kitap sayısı 58 bin 27 olurken, 212 elektronik kitap (DVD, VCD,CD), bin 767 web tabanlı elektronik kitap, 26 konuşan kitap ve 303 diğer olmak üzere toplamda bu sayının 60 bin 335’e çıktığı görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KONULU YAYINLARDA OLDU

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizinde kitap başlığı altında medyaya 151 bin 852 haber yansıdığı belirlenirken, bu rakam 2016 yılında 121 bin 482, 2015 yılında ise 119 bin 380 oldu. 2017 yılında özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı 55 bin 663 olarak belirlenirken, bu sayının 2016 yılına oranla yüzde 11,1 arttığı tespit edildi. Böylelikle, geçen yıl yapılan yayımların yüzde 92,2’sini özel sektör, yüzde 5,3’ünü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5’ini ise sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdi. Yayınlar konularına göre incelendiğinde de; yayımlanan materyallerin yüzde 28,4’ü eğitim, yüzde 19,1’i yetişkin kültür, yüzde 16,6’sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 16,3’ü yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,5’i akademik, yüzde 6,1’i ise inanç konulu olarak ayrıldığı görüldü. Yayınlarına göre ayrılan kitaplardan, eğitim konulu olanların sayısı 2016 yılına oranla yüzde 16,6 artış gösterirken, en büyük yükselme ile 17 bin 153’e ulaştığı saptandı. Bunun yanı sıra, çocuk ve ilk gençlik yayınları da yüzde 16,5 artarak 10 bin 42 oldu.

2017 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 91,4’ünün dili Türkçe olurken, yüzde 5’i İngilizce, yüzde 3,6’sı ise diğer diller şeklinde gerçekleşti. Satılan kitap bandrolü sayısı da 407 milyon 739 bin 8 adet olarak görülürken, 2016 yılına oranla yüzde 0,9 arttığı gözlemlendi.

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