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Kültür-Sanat

Türkiye’de felsefenin yüzyıllık sorunları Özne Dergisi'nde tartışılıyor

İstanbul, 12 Ekim, (DHA)- FELSEFE dergisi Özne, 'Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı' başlığını taşıyan 26'ncı sayısında Cumhuriyet dönemi öncesinde ve günümüzde yürütülen felsefi çaba ve çalışmaları, bunların sonucunda oluşan entelektüel birikimi mercek altına

12 Ekim 2017 12:30

İstanbul, 12 Ekim, (DHA)- FELSEFE dergisi Özne, \'Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı\' başlığını taşıyan 26\'ncı sayısında Cumhuriyet dönemi öncesinde ve günümüzde yürütülen felsefi çaba ve çalışmaları, bunların sonucunda oluşan entelektüel birikimi mercek altına alan yazılara yer verdi.  

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in editörlüğünde hazırlanan dergide, Prof. Dr. Çotuksöken  “Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı: Bir Kurumsallaşma Öyküsü” başlıklı yazısında, Türkiye’de felsefenin yüzyıllık tarihini üniversite bağlamında, Maltepe Üniversitesi örneğinde, \'entellektüel soy kütüğü/soyağacı\' çerçevesinde kayda geçirip, değerlendirdi. Aymet Şuayb, Nusret Hızır, Hilmi Ziya Ülken, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, İoanna Kuçuradi gibi son yüzyılda Türkiye’deki felsefi söyleme katkı veren temsilcileri ele alan yazıların da olduğu dergide ayrıca, Ali Utku ile Osmanlı Felsefe Çalışmaları hakkında yapılan söyleşiyle Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri Güncel Önkal ve Ahu Tunçel’in \'Çağcıl Bir Felsefe Sorusu Nedir?\' sorusunu tartıştığı yazı da yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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