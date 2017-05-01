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Türkiye'de erişime engellenen Wikipedia'nın kurucusu İstanbul’a geliyor

"İstanbul en sevdiğim şehirlerden biri"

01 Mayıs 2017 23:35

Türkiye’nin erişime engellediği ve dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) davetiyle İstanbul’a geliyor. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia’ya 29 Nisan’da erişim engeli getirmişti. Anadolu Ajansı (AA), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırarak, erişim engeli kararının "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler" nedeniyle verildiğini belirtmişti.

Türkiye’nin erişim engelinin ardından Türkiye halkına, "Her zaman yanınızda olacağım" mesajı veren Wikipedia kurucularından Jimmy Wales, İBB’nin  akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine katılacak. 

Küresel teknolojiye yön veren isimlerden biri olarak Jimmy Wales de World Cities Expo İstanbul'a katılacak.

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Wales, erişim engellemesi nedeniyle ziyaretini iptal etmedi. Wales, "Ziyareti merakla bekliyorum. İstanbul en sevdiğim şehirlerden biri" dedi.

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