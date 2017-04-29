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Wikipedia yasağına BTK'dan açıklama: Terör örgütlerinin desteklediği içerikler siteden çıkarılmadı

BTK, Wikipedia'ya getirilen erişim engellemesi için açıklama yaptı

29 Nisan 2017 19:33

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye’den erişim engellendi.

Konuya ilişkin olarak BTK tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamada “Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini belirten içerikler tüm girişimlere rağmen Wikipedia'dan çıkarılmamıştır. Bu içeriklerin doğru bilgilerle düzenlenmesine izin verilmemiştir. https protokolü ile yayın yaptığı için sadece ilgili içeriklerin engellenmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle sitenin tamamına tedbir uygulanmak zorunda kalınmıştır. Bu ve benzeri içerikler ile ilgili Wikipedia editörleri gereğini yapmalıdır.” denildi.

Kişilerin katkısıyla olarak oluşturulan 'özgür ansiklopedi' mottosuna sahip Wikipedia'ya Türkiye'den erişim bugün itibariyle engellendi. Erişim engeli sitenin Türkçe kısmını kapsamakla kalmayıp bütün diller için uygulanıyor. 
E-Devlet portalından sorgulama yapıldığında, “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” deniliyor.

Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.

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