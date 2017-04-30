BBC World News, Binali Yıldırım söyleşisi boyunca altyazı olarak Wikipedia engellemesini geçti

T24

Başbakan Binali Yıldırım, BBC World News’a Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir söyleşi verdi. 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.30 ile 20.00 arasında yayınlanan program genel olarak yumuşak bir havada geçti. Binali Yıldırım, söyleşide “Türkiye demokrasinin şeffaflığını” anlattı. Yıldırım’ın söyleşisi boyunca altyazı olarak "Türkiye yetkilileri, gerekçe göstermeden Wikipedia'yı bloke etti" ifadesinin geçmesi dikkat çekti.

​Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün wikipedia.org'a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin olarak BTK tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamada “Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini belirten içerikler tüm girişimlere rağmen Wikipedia'dan çıkarılmamıştır. Bu içeriklerin doğru bilgilerle düzenlenmesine izin verilmemiştir. https protokolü ile yayın yaptığı için sadece ilgili içeriklerin engellenmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle sitenin tamamına tedbir uygulanmak zorunda kalınmıştır. Bu ve benzeri içerikler ile ilgili Wikipedia editörleri gereğini yapmalıdır.” denildi.

Programdan görüntüler şöyle: