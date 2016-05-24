Türkiye’de en sevilen ev hayvanı: Kuş



Piyasa araştırmaları şirketi GfK'nın yaptığı bir anket, Türkiye'de en sevilen ev hayvanının kuşlar olduğunu ortaya koydu.

2015 yılı yaz aylarında yapılan ankette Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD'den internet kullanıcılarına ‘Evinizde hayvan besliyor musunuz? Besliyorsanız hangisi?' sorusu yöneltildi.

Türkler balıkta dünya ikincisi

Anket, 22 ülkede 15 yaşın üstündeki 27 bin internet kullanıcısı ile yapıldı. Türkiye'den soruyu yanıtlayanların yüzde 12'si köpek, yüzde 15'i kedi, yüzde 16'sı balık ve yüzde 20'si kuş sahibi olduğunu belirtti. Dünya ortalaması, köpekler için yüzde 33, kediler için yüzde 23, balıklar için yüzde 12 ve kuşlar için yüzde 6 olarak kaydedildi.

Türkiye yüzde 20 ile evinde kuş besleyenler sıralamasında dünyada birinci sırada yer aldı. Ankete göre Türkler, balık besleyenler sıralamasında ise yüzde 16'lık oranla, Çin'in (yüzde 17) ardından ikinci sırada. Diğer yandan Türkiye'nin yüzde 12'lik oranla evde en az köpeğin beslendiği ülke çıkması dikkat çekti.

Almanların gözdesi kediler

Ankete Almanya'dan katılan internet kullanıcılarının yüzde 29'u ise evinde kedi besliyor. Kediyi, yüzde 21 ile köpek izliyor. Kuş besleyenlerin oranı ise sadece yüzde 6. Almanların yarısından fazlası, evinde bir hayvan beslediğini belirtiyor.

GfK'nın anketine göre, dünyada evinde en fazla hayvan besleyenler Latin Amerikalılar. Arjantinliler ve Meksikalıların yüzde 80'i ve Brezilyalıların yüzde 75'i evinde hayvan besliyor. Latin Amerikalılar ev hayvanı olarak en çok köpekleri tercih ediyor.