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Sağlık

Türkiye'de en çok evli erkekler intihar ediyor!

TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl intihar edenlerin yüzde 48,8'i evli kişilerden oluşurken, erkekler arasında en fazla evli olanların intihar ettiği belirtiliyor

23 Haziran 2014 13:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan intihar verilerine göre 2012'de 3,225 intihar girişimi ölümle sonuçlanırken, bu rakam geçtiğimiz yıl 3,189 oldu.

Wsj.com.tr’de yer alan Akın Aytekin imzalı habere göre,, kayıtlara intihar edenlerin büyük çoğunluğunu yüzde 72,7'yle erkekler oluşturdu.

"Dünyanın her tarafında erkek intiharları daha fazladır" diyen psikiyatrist ve psikoterapist Doçent Dr. Armağan Samancı, erkeklerde intihar vakalarının yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde yaygın olduğunu söylüyor.

Samancı, "Ülkemizde ise erkekler için zor bir dönem başlıyor. Hem iş alanında başarılı olmak zorundalar hem klasik ailenin ekmek getiren bireyi olmak konumundalar, ekonomik koşullar içerisinde daha iyiyi sağlamak durumundalar, yeni nesilin beklentileri doğrultusunda duygusal olarak iyi hissettiren olmak durumundalar; yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu an gördüğümüz gibi yaşamsal anlamda erkeğin daha zorlandığı bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

 

İntihar vakalarının yarısının nedeni bilinmiyor

 

TÜİK verilerine göre intihar vakalarının yüzde 53,8'inin nedeni bilinmezken, yüzde 9,3'ü aile geçimsizliği, yüzde 6,9'u geçim zorluğu ve yüzde 3,3'ü "hissi ilişki ve istediği ile evlenememe" olarak dikkat çekiyor.

İlişki terapisti Ebru Tuay Üzümcü intihar olaylarının farklı faktörlerin bileşiminden kaynaklandığını belirtirken, "Aile içi ilişkiler tek başına intihara neden olmaz, yalnızca bir potansiyel oluşturur. Yani örnek vermek gerekirse aile içi iletişimsizlik çevrenizdeki her şeyin üzerinize geliyormuş gibi görünmesine neden olabilir" dedi.

 

Toplumdaki aidiyet duygusu baskı oluşturuyor

 

Üzümcü, ayrıca Türkiye toplumunda görülen aidiyet duygusunun özellikle erkekler üzerinde bir baskı oluşturduğunu ve belirli beklentileri karşılamak ve normlara uymak zorunda kalan şahsın kendisini arada sıkışmış gibi hissettiğini belirtiyor.

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