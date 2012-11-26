Türkiye'de doğan ilk fil İzmir 10 ay sonra babasıyla buluştu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yavru fili "İzmir", doğumundan sonra ilk kez babası "Winner" ile bir araya geldi.



Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan "İzmir", 2011 Şubat ayındaki doğumunun ardından ilk kez bariyer olmadan babasıyla bir arada yaşamaya başladı.

Baba "Winner"in öngörülemeyen davranışlarından zarar görmemesi amacıyla bir araya getirilmeyen ve annesi "Begümcan"ın yanında barınan "İzmir", ilk kez buluştuğu "Winner" ile keyifli dakikalar yaşadı.



İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk, yavru fillerin, vahşi doğadaki sürü şartlarında annenin yanı sıra diğer dişi filler tarafından da koruma altına alındığını, "İzmir"in gelişim sürecini zarar görmeden atlatabilmesi için bugüne dek babasıyla bir araya getirilmediğini bildirdi.