Türkiye'de cinsel ilişki süresi ne kadar?

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Psikolog Dr. Brendan Zietsch yaptığı araştırmaların ardından seks süresi ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, cinsel ilişkinin süresi 33 saniyeden 44 dakikaya kadar pek çok zaman aralığında olabiliyor. Çiftlerin farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan açıklamada ise ortalama seks süresinin 5.4 dakika olduğu belirtildi. Türkiye’den çiftlerin bilgilerinin de yer aldığı açıklamada, Türklerin cinsel ilişki süresinin İngiltere, ABD, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerle kıyaslandığında daha kısa olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre Türklerin cinsel ilişki süresi 3.7 dakika sürüyor. Zietsch, “Seksin uzun sürmesi konusunda neden bu kadar takıntılıyız? Mesela yemek yemeyi de çok seviyoruz. Ancak bir yemeği 5 dakika boyunca çiğnemiyoruz” dedi.