Türkiye'de 'Black Friday yalanı': Tüketiciyi yanıltıyorlar, temel amaç stokları eritmek

Teknoloji ve hazırgiyimden emlak ve otomotiv sektörüne yüzde 40-80 indirim yapıldığının iddia edildiği ‘Efsane Cuma’ kampanyasına, gerçeği yansıtmayan indirimler damgasını vurdu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “100 liralık bir ürünü 200 lira olarak gösterip yüzde 40 indirim var diye 120 liradan satıyorlar. İndirim değil, zamlı satış bu. Tüketici etiketleri iyi takip etmeli” diye konuştu.

Ağaoğlu, " Şimdi de Black Friday kampanyasını kendilerine reklam unsuru olarak kullanıyorlar. Yüksek kur sırasında satamadıkları malları indirim yalanıyla satmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre ABD’de ‘Black Friday’ adı verilen pazarlama kampanyası, Türkiye’de 2012’den bu yana ‘Efsane Cuma’ ya da ‘Fırsat Cuması’ gibi isimlerle uygulanıyor. E-ticaret siteleri ile AVM’lerdeki mağazalarda dün başlayan kampanyaya ilgi yoğun olsa da indirimlerin gerçeği yansıtmaması tepki çekti.

Amaç stok eritmek

ABD’de bu kampanya aracılığıyla 1000 dolarlık bir ürünün 100-150 dolardan satıldığını anlatan Ağaoğlu, “Türkiye’de yapıldığı ileri sürülen indirimlerin tamamına yakını gerçek değil” dedi. “Tüketiciyi yanıltıyorlar. Temel amaç stokları eritmek” diyen Ağaoğlu, “Son dönemde insafsız zamlarla karşı karşıya kaldık. Enflasyonla Topyekûn Mücadele ile sözüm ona indirime başladılar. Şimdi de Black Friday kampanyasını kendilerine reklam unsuru olarak kullanıyorlar. Yüksek kur sırasında satamadıkları malları indirim yalanıyla satmaya çalışıyorlar” dedi.

Etiketi çek, Hakem'e gönder

İndirim kampanyalarında sıkça rastlanan ‘başlayan fiyatlarla’ gibi birçok ifadenin küçük puntolarla yazılıp, fark edilmesinin önlendiğine dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu, “Tüketiciler bilinçli davranıp, sivil denetim yapmalı” dedi.

Bindirilmiş fiyat üzerinden yapılan indirimlerin önüne geçmek için hem Eroğlu hem de Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu yolların izlenmesi gerektiğini anlattı:

- Etiket fiyatı 4 bin 570 liraya kadar çıkan ürünlerde yanıltılmışsanız Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun. 4 bin 570-6 bin 860 arasındaysa İl Hakem Heyetlerine; 6 bin 860 TL’nin üzeriyse de Tüketici Mahkemelerine müracaat edin.

- İndirim öncesi ve sonrasındaki etiketlerin fotoğrafını çekip, ilgili birimlere gönderin. Firma, Tüketici Kanunu gereği iddia edilen ilk fiyattan satış yaptığını, fatura ile ispat edemiyorsa, farkını ödemek zorunda.

- Alo 175’i arayın ya da Ticaret Bakanlığı’nın android uygulaması olan HFA’yı indirin. Çektiğiniz fotoğrafı bu uygulamayla gönderdiğiniz takdirde o firmanın denetlenmesini sağlayabilirsiniz.