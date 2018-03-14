Türkiye'de bikiniyi de ilk o giymişti; gazeteci Şaziye Karlıklı'nın kaleminden Benli Belkıs'ın hikâyesi...

Gazeteci Şaziye Karlıklı, 1930’lu ve 1940’lı yılların cemiyet hayatının Benli Belkıs olarak bilinen ünlü siması Belkıs Kemali Söylemezoğlu’nun hayatını kaleme aldı.

Kitap, Belkıs’ın Cumhuriyet muhalifi Süleyman Şefik Paşa’nın kızı olarak 1917’de Yemen’in San’a şehrindeki doğumundan 1972’de İstanbul Teşvikiye’deki dairesinde ölümüne kadar başından geçenleri ve her şeyden önce aşklarını, evliliklerini konu ediniyor.

"Benli Belkıs" ayrıca, Türkiye'de bikini giyen ilk kadın olarak biliniyor.

"Benli Belkıs, çok hızlı yaşadıysa da,

mutluluğu hiçbir zaman bulamadı"

Kitabın tanıtım yazısında, şu ifadeye yer veriliyor:

"Devrinin en güzel kadınlarından, karşılaştığı tüm erkeklerin başını döndüren Belkıs, ilk evliliğini 14 yaşında yaptı ve içlerinden biri 90 yaşındaki Mısırlı Gallini Fehmi Paşa olmak üzere beş defa evlendi. Aralarında Sir Arthur Conan Doyle’un oğlunun da yer aldığı sayısız flörtü, âşığı oldu. Peyami Safa’dan Nâzım Hikmet’e, Ed Pinaud’dan Merle Oberon’a yerli ve yabancı ünlü simalarla ilişkiler kurdu, hayatı, zevkleri, modaya bakışı, mücevherleri ve aşklarıyla dönemin gazetelerinin dedikodu sütunlarını doldurdu.

"Benli Belkıs, çok hızlı yaşadıysa da, mutluluğu hiçbir zaman bulamadı. Kız kardeşiyle yaşadığı evde, yaşlanmış ve güzelliğini kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle hayatını kaybettikten sonra da pek sevmediği lakabı Benli Belkıs, nesillerdir gündelik dilde yaşayan bir ifadeye dönüştü."

"Keşke beniyle değil, adıyla sanıyla anılsaymış"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de kişisel Instagram hesabında kitabın kapağını paylaşarak şunları söyledi:

"Televizyonlarda sabun köpüğü gibi yerli-ithal dizilerin çokluğu yanında bir yakın zaman gerçek hayat hikayesinin başarılı kurgusunu kitaplaştırmış iş arkadaşım Şaziye Karlıklı Hanım. Kader işte, keşke beniyle değil de adıyla, sanıyla anılsa imiş Belkıs Hanım."

Şaziye Karlıklı kimdir?

Şaziye Karlıklı, 1961 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1982 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başladığı gazeteciliğe 1985 yılından itibaren Nokta dergisinde devam etti. Ercan Arıklı yönetimindeki Nokta dergisinde toplum ve ekonomi üzerine araştırma ağırlıklı haberleriyle dikkat çeken Şaziye Karlıklı, bu dönemde “ileride yazabilirim” düşüncesiyle Türkiye’nin önemli figürleri ve olayları hakkında bilgi ve belge arşivlemeye başladı.

Daha sonra Ekonomist dergisinin Haber Müdürlüğü de dahil olmak üzere çeşitli dergilerde yöneticilik yapan Şaziye Karlıklı, Para dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğinden sonra medyadaki aktif yöneticilik görevini bıraktı. Gazete ve dergilerde yazmayı sürdürmekle birlikte ağırlıklı olarak kurum tarihi kitapları üzerinde çalıştı. Migros, İGS, YKM için hazırladığı kitapların yanı sıra Cumhuriyet Kıyafetleri, Suyla Buluşan Kent: Şanlıurfa, Değişimin Simgesi: Kahramanmaraş, Yaşayan Anadolu Takıları’nın da yazarıdır. Uzun yıllar Türkiye’nin önemli bir grubuna yayın ve iletişim danışmanlığı da yapmış olan Şaziye Karlıklı, günümüzde bütün profesyonel sorumluluklarını bıraktı ve “ileride yazabilirim” dediği kişi ve olayları kitaplaştırmaya başladı. Evli ve bir çocuk sahibi olan yazar, Ayvalık’ta yaşıyor.