'Türkiye'de antisemitizm İran'dan bile fazla'

CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr Aykan Erdemir, Türkiye’nin dünyada antisemitik tutumun en güçlü olduğu 17. ülke olduğu söyledi.



CHP'li Aykan Erdemir, Yahudilerin Roş Aşana Bayramı kapsamında antisemitizm konusunda Türkiye’nin karnesine ilişkin Meclis’te bir basın toplantısı düzenlendi.



Erdemir’in verdiği bilgilere göre, Tahkirle Mücadele Birliği ADL’nin 102 ülkede 53.100 kişi ile yürüttüğü araştırmasında, Türkiye’nin dünyada antisemitik tutumun en güçlü olduğu 17. ülke olduğu tespit edildi.



Araştırma yapılan ülkelerde antisemitik tutum ortalaması yüzde 26 iken bu oran Türkiye’de yüzde 69. CHP’li Erdemir, “Antisemitik tutum ortalaması yüzde 56 olan İran’dan bile daha antisemitik bir ülke olmamız ibret verici. İran’ ı bile solladık” diye değerlendirdi.



'İran'dan bile daha antisemitik ülke olmamız ibret verici'



Aykan Erdemir şunları söyledi: "Ne yazık ki Yahudi vatandaşlarımız yeni yıla antisemitizmin yükseldiği, ayrımcılığın, nefret söyleminin ve nefret suçlarının arttığı bir ortamda giriyor. Tahkirle Mücadele Birliği ADL’nin 102 ülkede 53.100 kişi ile yürüttüğü araştırmada, Türkiye’nin dünyada antisemitik tutumun en güçlü olduğu 17. ülke olduğu tespit edildi.



Araştırma yapılan ülkelerde antisemitik tutum ortalaması yüzde 26 iken bu oran Türkiye’de yüzde 69. Antisemitik tutum ortalaması yüzde 56 olan İran’dan bile daha antisemitik bir ülke olmamız ibret verici.

Antisemitizm sosyal medya ile kitleselleşti

Araştırma şirketi Gonzo Insight, 18 Temmuz 2014 gününde 27 bin 309 farklı Twitter kullanıcısı tarafından atılan 30 bin 926 adet Türkçe twitte Hitler’in Yahudi soykırımını destekleyen mesajlar paylaşıldığını belirlemiştir.



Devletin ve Hükümetin antisemitik nefret suçlarına duyarsız ve tepkisiz kaldığı bir ülkede antisemitizmin yükselişi şaşırtıcı değildir. İstanbul Eminönü’de bir esnafın vitrinine “Köpek Yahudiler buraya giremez!” yazabilmesi ve bununla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamış olması durumun vahametinin kanıtıdır.

‘Soyunuz kurusun, Hitleriniz eksik olmasın’

AKP milletvekili Şamil Tayyar’ın Twitter’dan yaptığı “Soyunuz kurusun, Hitleriniz eksik olmasın” paylaşımı sonrası partisinin hakkında herhangi bir disiplin mekanizması işletmemiş olması, iktidara ve devlete egemen olan zihniyeti ifşa etmektedir.

Erdoğan, Türkiye’de antisemitizm olmadığı yanılgısında

Tüm bu yaşananlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin antisemitik olmadığı, Türkiye’de de antisemitizm olmadığı iddiasındadır.



Son olarak New York’ta Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada “Antisemitizmi bir insanlık suçu olarak açıklayan ilk başbakanlardan biriyim” iddiasında bulunmuştur. Bu trajikomik iddiasından daha vahimi Soma’da acılı madenci yakınına “İsrail dölü” diye saldıran bir siyasetçinin kendi içinde boğulduğu kin ve nefretin farkında olmamasıdır.

'Mücadele çağrıları yanıtsız kaldı'

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, 16 Eylül 2014 tarihinde Türkiye’de giderek artan antisemitizmin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve araştırılması için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bir dosya ileterek görev çağrısında bulunmuştur. Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe girişiminin de benzer çağrıları kamuoyunun malumudur. Gerek bizlerin gerekse sivil toplum örgütlerinin yaptığı tüm çağrılara duyarsız kalan devlet yetkilileri görevlerini ihmal etmekte ısrarcıdırlar."