Türkiye’de 500 bin alzheimer hastası var

Alzheimer'de erken teşhis için umut



Alzheimer riski yaş ilerledikçe artıyor

Özel bir hastanede görev yapan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, alzheimerin, yaşlılık döneminde en sık rastlanan beyin dejenerasyonu hastalığı olduğunu belirtti.Alzheimer hastalığına, her yaş grubu ve her sosyal katmandaki insanın yakalanabileceğini ifade eden Şahiner, çalışmaların hastalığın şiddetinin ve başlangıç yaşının eğitim, aktif yaşamın içinde kalma ile çok fazla değiştiğini ortaya koyduğunu söyledi.Şahiner, bu nedenle çok genç yaşta emekli olan, durağan ve monoton bir yaşam sürenlerin en fazla etkilenen grup olacağının rahatlıkla söylenebileceğini dile getirdi.Zaman zaman unutmalarla başlayan alzheimerin gittikçe daha ağır bir şekilde seyrettiğine işaret eden Şahiner, şöyle konuştu:"Yakın zamana kadar yaşlı hastalığı olarak kabul edilse de gençleri de etkileyebildiği biliniyor. Son yıllarda 'alzheimer'lı hasta sayısında ciddi bir artış var. Ülkemizde halen 500 bin civarında 'alzheimer'lı hasta olduğu belirtiliyor. Bu hastalardan 100 bin kadarı ilaç tedavisi görmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu sayının 2050 yılında 3 milyon civarına ulaşması beklenmektedir."ABD'de ise 2050 yılında 20 milyon alzheimer hastası olacağının var sayıldığını ifade eden Şahiner, bugün için ABD'de alzheimer hastalarının bakım masrafları için 100 milyar dolar harcandığını, gelecekteki maliyeti hesaplamanın ise çok güç olduğunu vurguladı.Şahiner, alzheimer hastalığının 60'lı yaşlarda nüfusun yüzde 5'inde görülürken, 80'li yaşlara gelindiğinde oranın yüzde 50'lilere ulaştığına dikkati çekti.Prof. Dr. Türker Şahiner, tüm dünyada ve Türkiye'de ortalama insan ömrünün uzadığını, bu nedenle alzheimer tanısının daha fazla koyulduğunu sözlerine ekledi.