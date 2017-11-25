İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 20-27 Kasım tarihleri arasında Ağız ve Diş Sağlığı haftasına özel etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı ve Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Uçkan,“Türkiye’de 50 milyon kişinin ağzında en az bir diş çürüğü var” dedi.

Etkinlikte ilk olarak “İyi bir ağız hijyeni ile birçok diş ve dişeti hastalığını engelleyebilirsiniz” mesajını veren Prof.Dr. Sina Uçkan, hastaların diş hekimine diş çürüğü, diş ağrısı, dişeti kanaması, yüzde şişlik, kapanış bozuklukları ve estetik kaygılar ile başvurduklarını belirtti.

\"DİŞ SIKMAK ÇENE EKLEMİNİ VE KAS YAPILARINI ETKİLİYOR

Toplumumuzda en sık görülen istemsiz alışkanlıklardan biri olan diş sıkmanın, (bruksizm) çene eklemini, diş ve kas yapılarını doğrudan etkilediğini dile getiren Prof.Dr. Sina Uçkan, bu durumda etraftan duyulan sakız çiğneme ya da doktor kontrolü haricinde ilaçlar kullanmak yerine, uzman bir hekime başvurulmasının şart olduğunu söyledi. Prof.Dr. Sina Uçkan, “Dişlerdeki sorunların başlangıcı olan diş taşlarının, periodontal bir probleme yol açmadan, kişilerin diş hekimine 6 ayda bir kontrole gitmesi gerekiyor. Bu tedavilerin 6 aydan sık aralıklarla olmadıkça diş minesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmuyor” dedi.

DÜNYA\'DA EN YAYGIN SORUN DİŞ ÇÜRÜMESİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerinden bahseden Prof.Dr Sina Uçkan, insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından birisinin, yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile diş çürüğü ve diş eti rahatsızlıkları olduğunu aktardı. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin verilerine değinen Prof. Dr Sina Uçkan “Kötü ağız hijyeni ve ona bağlı çürük ve dişeti enfeksiyonları büyüme yetersizliğine, erken doğum, koroner kalp hastalığına ve kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskini 3 ila 8 kat artırabiliyor” bilgisini verdi.

\"TEKNOLOJİ DİŞ TEDAVİLERİNE HIZ KAZANDIRDI\"

Teknolojinin ilerlemesiyle diş tedavisi de hız kazandı. Klasik yöntemlerle birden fazla seans sonucu üretilebilen protez güncel CAD/CAM sistemleri ile aynı gün içinde teslim edilebilir hale geldiğini söyleyen Prof. Dr Sina Uçkan, “Hatta tamamen dişsiz bir hastanın implant ve protezlerini aynı gün içerisinde yapabilmek mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra birçok laboratuvar prosedürüne ait hata payını en aza indiriyor. Teknolojinin gelişmesi ile şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavi, dıştan görünmeyen dişlerin iç kısmına yerleştirilen braketlerle uygulanan çapraşıklık tedaviler kliniklerde yaygınlaştı. Bunun yanı sıra seans sayısını azaltan ve kanal tedavi başarısını arttıran kanal tedavisi döner aletleri, düşük radyasyonlu net görüntü veren 3 boyutlu radyografiler de yaygınlaşmaya devam ediyor.” dedi.

Prof. Dr..Sina Uçkan, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde kullanılan teknoloji ve aletler sayesinde diş tedavisi gittikçe daha da kolaylaşıyor. Güleryüz ve güvene dayalı bir hekim hasta ilişkisi kurulması insanları diş hekimine gitmekten alıkoyan dental fobiyi yenmenin en önemli anahtarıdır. Diş hekimine düzenli gidilmesi hem koruyucu hekimlik uygulamalarının yapılıp sorunoluşmadan önlenmesine hem de problem büyümeden müdahale edilmesine imkan sağlıyor. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda genel hasta sağlığı açısından bir problem teşkil etmiyorsa sedasyon (yarı anestezi) ,genel anestezi gibi uygulamalar da tercih edilebilir.”

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