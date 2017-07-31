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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de 48 milyon aktif internet kullanıcısı var

Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise araştırmaya göre sadece 2 saat 14 dakika olarak belirlendi

31 Temmuz 2017 17:42

Türkiye'deki aktif internet kullanıcısı sayısı açıklandı. İngiliz global sosyal medya ajansının yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 48 milyon kişi aktif internet kullanıcısı.

İngiltere merkezli sosyal medya ajansı We Are Social'ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki aktif internet kullanıcı sayısı 48 milyon kişiye ulaştı yani nüfusun %60'ı internet kullanıcısı. Araştırmada açıklanan rakamlara göre Türklerin internette geçirdiği süre son bir yılda yüzde 60 artarak 6 saat 46 dakikaya ulaştı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, 2017 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 48 milyon kişi olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı olduğunu belirlendi. Bu kitlenin yüzde 87’si internete düzenli olarak her gün girmekte olduğu ve haftada en az bir kez girenlerin oranının ise yüzde 9 olarak belirlendi. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre sadece 2 saat 14 dakika olarak belirlendi.

En fazla sosyal medya kullanılıyor

İnternette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikası sosyal medya kanallarına ayrılırken, en çok Youtube yüzde 57, Facebook yüzde 56 ile Youtube’un hemen ardından gelirken, ağırlıkla tercih edilen diğer sosyal medya kanalları ise Instagram yüzde 45, Twitter yüzde 44, WhatsApp yüzde 40 ve Messenger yüzde 36 olarak aktarıldı.

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