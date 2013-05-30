Türkiye'de 48 ilde 299 AVM var

Alışveriş Yatırımcıları Derneği tarafından hazırlanan "Türkiye AVM Potansiyel Raporu"na göre, Türkiye’de 48 ilde 299 aktif alışveriş merkezi (AVM) bulunuyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkan Yardımcısı Özlem Gökçe, 2012’de tüketim harcamalarındaki gerilemeye bağlı perakende sektöründeki büyümenin yavaşladığını ve AVM kiralama talebinin zayıfladığını söyledi. Hane halkı gelir artışı ve organize perakendenin genişleme potansiyelinin orta vadede AVM talebini canlı tuttuğunu belirten Gökçe, ancak 2013 yılından itibaren kiralamaların seçici olacağını ifade etti.

Gökçe, Alışveriş Yatırımcıları Derneğinin katkılarıyla hazırlanan Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2013-2015'e göre, Türkiye’de şu an 48 ilde 299 aktif AVM'nin bulunduğuna işaret etti.

2011'de 7 milyon 614 bin 629 metrekare kiralanabilir alanıyla toplam AVM sayısının 264 olduğu bilgisini veren Gökçe, "2012'de 32 AVM açılışıyla kiralanabilir alan 8 milyon 228 bin 802 metrekareye yükseldi. 2012 yılı 296 AVM ile kapatıldı. 2014’te 30, 2015’te ise 26 yeni AVM açılışıyla 2015 yılı itibarıyla 13 milyon 249 bin 913 metrekare kiralanabilir alana sahip 110 AVM’nin açılması bekleniyor. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında toplam 2 milyon 872 bin 725 metrekare kiralanabilir alan sunarken, kapanan ve fonksiyonunu yitirmiş AVM’lerin sayısı da 24’ü buluyor. Avrupa Yakası’nda fonksiyonunu yitiren ya da kapanan AVM’lerin sayısı 9 iken, bu sayı Anadolu Yakası’nda 2, Ankara’da 4, Kocaeli ve Sivas’ta da birer AVM. Van’da ise yaşanan deprem nedeniyle kapanan 1 AVM bulunuyor." şeklinde konuştu.

Bu yıl açılacak 28 AVM’nin toplam kiralanabilir alanının 1 milyon 105 bin 724 metrekare olduğuna dikkati çeken Gökçe, 2014'te ise tamamlanması beklenen 13 AVM bulunduğunu bildirdi. Gökçe, 2014'te 5’i İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Kayseri ve Malatya’da yeni AVM’lerin kapılarını açacağını vurguladı.

Gelecek yılın en büyük 3 AVM’sinin İstanbul’da yapılacağını kaydeden Gökçe, "AVM Potansiyel İhtiyaç Analizi Raporu’na göre 2011 itibarıyla Türkiye'de bin kişi başına düşen kiralanabilir alan ortalama 90,46 metrekaredir. Türkiye’de kiralanabilir alan ortalamasının üstündeki illerin başında İstanbul geliyor. Bunun en büyük nedeni ise İstanbul’daki nüfus yoğunluğu görülüyor. İstanbul’u Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Malatya, Denizli, Tekirdağ, Adana ve Bursa takip ediyor" diye konuştu.