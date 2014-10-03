Türkiye'de 40 milyon kişi internete ulaşamıyor

Yeni bir araştırma, dünya nüfusunun yarısından fazlasının internete erişimi olmadığını gösterdi. Araştırmada Türkiye'de internet erişimi olmayan 40 milyon insan yaşadığı belirtildi.

McKinsey&Company firması tarafından yapılan araştırmada, küresel alanda internete erişimi olmayan insan sayısı 4,4 milyar olarak belirdi. İnternete bağlantısı olmayan insanların dünyanın dört bir yanındaki 20 ülkede yaşadığı ifade edilirken, internet bağlantısı bulunan nüfus ise 3.2 milyar.

Hindistan, 1 milyar 63 milyon ile internet bağlantısı olmayan en fazla insanı barındıran ülke olurken, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, 736 milyon ile ikinci sırada yer aldı. Çin'i Endonezya, Bangladeş ve Brezilya takip etti. 320 milyona yaklaşan nüfusa sahip olan ABD'de ise internet erişimi olmayanların sayısı 50 milyon.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, raporda, Türkiye'de interneti olmayanların sayısı 40, Mısır'da 41 ve İran'da 53 milyon olarak belirdi. Nüfus yoğunluğuna göre internet erişim oranı sıralandığında, Türkiye Çin'in ardından gelen ülke oldu.

Dünyanın 'internetsiz' ülkeleri ise Afrika'dan çıktı. Myanmar nüfusunun yüzde 99.5'inin internete bağlantısı bulunmazken, bu oran Etiyopya'da yüzde 97.8, Tanzanya'da yüzde 95.4 olarak belirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise nüfusun yüzde 94.8'inin internet bağlantısı bulunmuyor.

İnternete erişimi olmayan insan oranının ülkelere göre dağılımı.

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Kaynak: Al Jazeera