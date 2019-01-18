Türkiye'de 4 farklı pudra incelendi: Asbest tehlikesi

Son dönemlerde ulusal ve uluslararası haber kanallarında sıkça gündeme gelen; talk pudralarının, insan sağlığına kanserojen etkisi olduğu kanıtlanmış olan asbest içeriyor olmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) 2018 Aralık ayında ortak bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde çeşitli markalara ait pudralar temin edilerek, tarafsızlık ilkesi gereği aralarından markaları belli olmadan rast gele seçilen 4 adet pudra numunesinin analizleri ASTA üyesi olan laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği’nin (ASUD) araştırmasına göre Türkiye’deki 4 pudra markasından asbest çıktı.

Evrensel'den Erdi Tütmez'in haberine göre, konuyla ilgili olarak, Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Cafer Fidan, analiz sonuçlarına göre incelenen pudra numunelerinin tamamında asbeste rastlandığını söyledi. Fidan, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ‘kesin kanserojen’ tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırdığı asbesttin, pudralarda ortaya çıkması halk sağlığı konusunda büyük tehlike arz ettiğini ifade etti.

“Asbest kanserojen bir madde”

Fidan, asbestin kanserojen bir madde olduğu hatırlatarak, “Asbest aslında doğada serbest halde bulunan bir mineral. Solunduğunda akciğerlerde kanser üremesine neden olabiliyor, çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Radyasyon gibi bir kere solunulduğunda kanser olunması gibi değil ama burada hastalığın kuluçkası gibi süreler var. En erken 4-6 yıl arasında bir sürede maruz kalındıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Maruz kalındıktan sonra hastalığın ortaya çıkması 40 yıla kadar da varabiliyor. Bugün asbeste maruz kaldıysanız 40 yıl sonra hasta olabiliyorsunuz.” dedi.

"Halk sağlığında büyük tehlike"

Araştırmada talk hakkında bilgilere de yer verildi. Buna göre talk, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünler için kullanılan doğal bir mineral. Talk, genellikle asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunduğundan, madencilik sırasında asbest mineralleri ile kolayca kontamine olabiliyor. Son yıllarda, mezotelyoma, akciğer kanseri ve yumurtalık kanseri vakalarıyla bağlantılı olan kontamine talk pudrası ürünlerine maruz kalma endişe yaratıyor. Talk pudrası ürünlerinin 1800'lerden beri piyasada olmasına rağmen talk pudrasının güvenliği son yıllarda sorgulanıyor. Saf talk kendi başına güvenli kabul edilirken, asbestle kirlenmiş talk, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Dernek yaptığı açıklamada bu araştırmanın bir ön araştırma olduğunu ve durumun ne denli ciddi olduğunun çerçevesini çizmek ve daha kapsamlı bir sonuç elde etmek amacıyla ikinci bir araştırma yapılacağını aktardı. Buna göre yapılacak araştırmada tarama yolu ile tüm marka pudralar toplanacak, numune analizleri ASTA üyesi laboratuvarlar haricinde TÜBİTAK ve bu konuda yeterli diğer kamu laboratuvarlarında inceletilerek karşılaştırma yapılacak ve sonuçları duyurulacak.