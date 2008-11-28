Türkiye’de 3 bine yakın AIDS hastası var

Prof. Dr. Okuyan, yaptığı açıklamada 1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde konunun önemine dikkati çekmek için bir dizi etkinlik düzenlediklerini, ulusal sempozyum gerçekleştireceklerini anlattı.AIDS ile mücadelenin yolunun uyuşturucudan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, bu amaçla "akran eğitimi"ne önem verdiklerini kaydetti. Şu anda İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Artvin ve Rize'deki 100'ün üzerinde okulda akran eğitimi vererek AIDS ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini dile getiren Okuyan, bu konuda yetişmiş iki öğretmenin danışmanlığında 9 öğrenciye konu hakkında bilgi verildiğini, öğrencilerin ise kurdukları "Uyuşturucu ve AIDS Mücadelesi Kulüpleri" vasıtasıyla tüm okula AIDS ve uyuşturucu konusunda bilgi verdiğiniifade etti. Bu sayede daha geniş kitlelere ulaşabildiklerini bildiren Prof. Dr. Okuyan, "Akran Eğitimi sayesinde 100 binden fazla öğrenciye ulaştık. Akran Eğitimi'nin ortaöğretimde zorunlu kılınması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulunacağız" dedi.AIDS hastalarının yüzde 70'inin bu hastalığa uyuşturucu sayesinde yakalandığını belirten Prof. Dr. Okuyan, şöyle konuştu:"AIDS bulaşıcı bir virus hastalığıdır. HIV adı verilen virüs, girdiği vücudun, mikroplara karşı koyma yeteneğini sağlayan bağışıklık sistemini etkileyip yok eder. Direnci azalan vücutta, HIV'in etkisinin yanı sıra, çeşitli mikroplar da hastalıklara neden olur. Bu hastalık korunmasız cinsel ilişkiyle, kan yoluyla bulaşırlar. Aşırı kilo kaybı, terleme, kırmızı lekeler belirtisidir, ancak bu hastalığa yakalanıp yakalanılmadığının en kesin yolu kan testidir. Yılın ilk 10 ayında 200 kişiye danışmanlık hizmeti verdik. 75 kişiye ise test yaptık. Yapılan testlerin hiçbirinde HIV virüsüne rastlamadık."Dünyanın birçok ülkesindeki cezaevlerinde çok sayıda AIDS hastası bulunduğunu ve bunun yayıldığını anlatan Prof. Dr. Okuyan, kendilerinin de Türkiye'deki cezaevlerindeki durumunu görmek için geçen yıl Foça Açık ve Buca Kapalı cezaevlerindeki mahkumlara yönelik çalışma yaptıkları bilgisini verdi. Cezaevindeki 1651 kişiye seminer verdiklerini, 1116'sına ise Eliza testi yaptıklarını kaydeden Okuyan, gönüllü olarak test yaptıranların hiçbirinde pozitif bulguya rastlamadıklarını vurguladı. Okuyan, "Ceza infaz kurumlarında bu eğitim ve test uygulamalarının yaygınlaştırılması lazım. Uyuşturucu alanların çoğu ceza infaz kurumunda tedavi edilip dışarıya sağlıklı çıkmak istiyor" dedi.Dünyada yaklaşık 39 milyon 500 bin kişinin HIV virüsü taşıdığını, bu rakama geçen yıl 4 milyon 300 bin yeni AIDS hastasının eklendiğini dile getiren Prof. Dr. Okuyan, yalnızca geçen yıl 2 milyon 900 bin kişinin AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.Türkiye'deki hasta sayısına da değinen Prof. Dr. Okuyan, "Türkiye'de 2007 yılı rakamlarına göre 2 bin 28'i erkek, 892'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 920 AIDS'li hasta var. Aslında daha fazla AIDS'li hasta var. Ancak risk bölgesi diye bilinen bazı illerde anonim, hızlı test merkezlerinin olmamasından dolayı bu bilinmiyor. Bu merkezler olsa, hasta sayısının daha fazla olduğu anlaşılacaktır" diye konuştu.Prof. Dr. Melahat Okuyan, milyon kişi başına İstanbul'da 75, İzmir'de 67, Antalya'da 47, Trabzon'da 41, Muğla'da 41, Hatay'da 39, Mersin'de 34, Sivas'ta 32, Ankara'da 31, Kayseri'de 31, Denizli'de 27, Kocaeli'nde 26, Konya'da 20, Manisa'da 19, Adana'da 18, Gaziantep'te 18, Bursa'da 18 HIV taşıyıcısı bulunduğunu sözlerine ekledi.