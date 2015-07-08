Türkiye'de 19 milyon gençten 6 milyonu işsiz, 4.7 milyonu da iş bulma umudunu yitirdi!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) raporuna göre Türkiye’de 18.8 milyon gençten 6 milyonu işsiz. Gençlerin çoğu umudunu yitirdiği için artık iş aramıyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre TİSK’in OECD ve TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı rapor, genç işsizlerle ilgili vahim tabloyu ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye’de 15-29 yaş grubu gençlerin yaklaşık üçte biri eğitimde veya çalışma hayatında değil. Sorunun temel nedeni ise genç kadınların yüzde 45’inin hem eğitim hem de istihdam dışı kalması.

'4.7 milyon genç, iş bulma umudunu yitirdi'

Türkiye, işsiz gençlerin oranının yüksekliği açısından OECD içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Toplam 18.8 milyon gençten 6 milyonu işsizlik batağında. 4.7 milyon genç iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramıyor. Yani bir okula devam etmeyen veya bir işte çalışmayan gençlerin ise yüzde 80’i iş aramıyor.

Türkiye, yüzde 80’lik bu pasif oranıyla, OECD’ye üye 33 ülke içerisinde Kore ve Meksika’dan sonra 3’üncü sırada geliyor.

Kadınların yüzde 45'i istihdam dışı...

Türkiye’de genç kadınların yüzde 45.2’si hem eğitim hem de istihdam dışı kalırken, bu oran genç erkeklerde yüzde 17.6. Söz konusu oran, genç erkekler açısından yüzde 13.3 olan OECD ortalamasına yakın; buna karşılık genç kadınlarda yüzde 17.7 olan OECD ortalamasının neredeyse üç katı.

Eğitimde olmayan ve çalışmayan genç kadınlara ait bu oranla Türkiye açık ara OECD birincisi oldu.